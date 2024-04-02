بالفيديو.. «أرنب» يقتحم مؤتمراً صحفياً في البيت الأبيض

دخل شخص يرتدي “زي الأرنب” قاعة مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، واعتلى المنصة، وذلك بمناسبة عيد الفصح، وبالتزامن مع يوم كذبة أبريل.

وبحسب ما ظهر في مقطع فيديو نقلته مواقع التواصل الاجتماعي، ألقى “الشخص الأرنب” التحية على الحاضرين، ووقفت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، بجانب الأرنب.

يذكر أن أرانب عيد الفصح، عبارة عن شخصيات مصورة تقوم بتوزيع بيض عيد الفصح، ويلبس زي الأرنب لتمثيل تلك الشخصيات بهذا العيد، ويحتفل الناس في مناطق مختلفة من العالم بما يسمى “كذبة أبريل” ويتبادلون المقالب.