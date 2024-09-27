بالفيديو.. أقوى إعصار يضرب فلوريدا منذ 173 عاما

ذكرت صحيفة يو اس تودي USA Today، أن إعصار “هيلين” الذي ضرب سواحل ولاية فلوريدا الأمريكية، هو أعنف الأعاصير التي تشهدها الولاية منذ 173 عاما، حيث سجّلت ثلاث حالات وفاة، وسط تحذيرات من أن عدد الوفيات قد يرتفع بسبب الفيضانات التي ستعقب الإعصار.

وأشار المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، إلى أن “هيلين” صنّف من الدرجة الرّابعة، وهو “خطير للغاية”، إذ لم تقع كارثة طبيعية بهذا الحجم في تلك المنطقة منذ عام 1851”.

وبحسب المركز “فإن سرعة الرياح التي رافقت الإعصار وصلت إلى 225 كم/ساعة، وترك أكثر من 1.2 مليون شخص في فلوريدا وحدها بدون كهرباء”.

وبحسب رويترز، “بسبب الإعصار أغلقت المدارس والمطارات والطرق في الولاية، وتم إجلاء أكثر من 70 ألف شخص من أربع مقاطعات في فلوريدا، وطلب مكتب مقاطعة تايلور من أولئك الذين رفضوا عمليات الإجلاء أن يكتبوا أسماءهم وتواريخ ميلادهم وبعض المعلومات عنهم على أذرعهم بحبر يصعب إزالته، حتى يتم التعرف عليهم في حال تعرضوا للخطر جراء الإعصار”.

ووفق المركز، “من المتوقع أن يتحرك الإعصار بشكل أبطأ فوق وادي تنيسي بعد وصوله إلى ساحل فلوريدا يومي الجمعة والسبت”، مشيرا إلى أنه “صدرت أوامر بإخلاء عدد من المناطق على طول ساحل الخليج الأميركي في فلوريدا، مثل مقاطعتي ساراسوتا وشارلوت، كما قلّصت منشآت الطاقة على طول ساحل الخليج عملياتها وأخلت بعض مواقع الإنتاج”.