بالفيديو.. أكثر من 700 مستوطن إسرائيلي يقتحمون المسجد الأقصى

في سادس أيام عيد العرش اليهودي، اقتحم أكثر من 700 مستوطن إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ساحات المسجد الأقصى، بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية،

وأفادت وكالة وفا، “بأن مجموعات متتالية من المستوطنين بلغ عددها ما يقرب من 774 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية هناك، في سادس أيام “عيد العرش” اليهودي، كما أدى مئات المستوطنين صلوات تلمودية أمام باب القطانين، أحد أبواب المسجد الأقصى، حاملين “القرابين النباتية”.

وبحسب الوكالةنن “عززت القوات الإسرائيلية من تواجدها في البلدة القديمة والمسجد الأقصى ومحيطه، منذ ساعات الفجر لتأمين اقتحامات المستوطنين، وانتشر العشرات من عناصر الشرطة الإسرائيلية على أبواب الأقصى وطرقاته وعلى أبواب البلدة القديمة، فيما عرقلت وصول المصلين، كما أغلقت القوات الإسرائيلية الطرقات في منطقة باب الأسباط، وسمح للمركبات والحافلات التي تقل المستوطنين المرور باتجاه باب المغاربة وصولا لساحة البراق”.

هذا وتستغل السلطات الإسرائيلية الأعياد والمناسبات اليهودية للتضييق على الفلسطينيين، وتسهل اقتحامات المستوطنين للمدن الفلسطينية، والمقامات الإسلامية والأثرية في الضفة، خاصة الحرم الإبراهيمي في الخليل، والمسجد الأقصى في القدس.

قريبا ستجدونهم بجانب الكعبة المشرفة



هذا الذي ترونه يحدث يوميا من اقتحامات للمسجد الأقصى –



أولى القبلتين وثالث الحرمين (للتذكير هو: للمسلمين جميعا)



وشكرا لحسن نومكم وتعاونكم معهم حتى ترونهم يهدمونه لا سمح الله!#فلسطين pic.twitter.com/rdehWi0EWF — Abu Basel (@MrCryptoPal) October 22, 2024

👈 في سادس أيام "عيد العرش"..



🔴 عشرات المستوطنين يقتحمون #المسجد_الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية pic.twitter.com/jNUf1sPz4n — تيسير البلبيسي (@Taysirbalbisi) October 22, 2024