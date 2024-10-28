بالفيديو.. «أنصار الله» تكشف عن سلاح جديد يمتلك قدرة تدميرية

كشفت “جماعة أنصار الله- الحوثيون”، في اليمن، خلال مناورات عسكرية على ساحل البحر الأحمر، “عن غواصة مسيّرة محلية الصنع، تحمل اسم “القارعة”.

وقالت “أنصار الله” في بيان: “إن قواتها نفذت مناورات عسكرية تكتيكية على ساحل البحر الأحمر في إطار “معركة إسناد الشعبين الفلسطيني واللبناني”.

ونشر الإعلام الحربي التابع لـ”أنصار الله”، “مشاهد من المناورة التي قال إنها “تحاكي التصدي لأربع موجات هجومية واسعة بحرا وبرا، وشملت المناورة مشاهد عرضت لأول مرة لغواصة مسيّرة تحمل اسم “القارعة” محلية الصنع”.

وظهر في المناورة “عدة أسلحة بحرية تمتلكها القوات اليمنية، وأظهرت قدرة عالية على ضرب الأهداف البحرية المتحركة بالإضافة إلى قدرة تدميرية كبيرة، وتأتي هذه العملية ضمن الاستعداد والجاهزية لأي نزال قادم مع واشنطن وأدواتها في اليمن”، وفق وكالة أنباء مهر.

وذكرت وكالة “سبأ” اليمنية التابعة لـ”أنصار الله”، أن “القوات البحرية والبرية في القوات المسلحة سلسلة نفذت مناورات عسكرية تكتيكية في الساحل الغربي”.

وأضافت الوكالة: “تأتي مناورة لِيَسُوءُوا وجُوهَكُم في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، التي تخوضها القوات المسلحة إسنادا للشعبين الفلسطيني واللبناني وبمناسبة مرور عام على عملية طوفان الأقصى المباركة”.

هذا وفي العاشر من أكتوبر الماضي، أعلنت جماعة “أنصار الله”، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.