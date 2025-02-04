بالفيديو.. أول ظهور علني لـ«زوجة الرئيس السوري» وتفاعل واسع من الجمهور

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بمشاهد تظهر زوجة الرئيس السوري أحمد الشرع، وتدعى “لطيفة”، خلال أدائهما مناسك العمرة في مكة المكرمة، حيث تم تداول لقطات لدخولهما معا إلى الكعبة المشرفة، أثارت إعجاب وتفاعل الجمهور والمتابعين.

ويأتي هذا الظهور بعد أيام فقط من كشف “الشرع” عن هوية زوجته أمام وفد من السوريات المقيمات في الولايات المتحدة، مؤكدا أنها زوجته الوحيدة، وأنها تحظى بكل حبه وتقديره.

وأثار ظهور “زوجة الشرع”، تفاعلا وإعجابا واسعا من الجمهور.

وكان وصل الرئيس السوري، إلى مكة المكرمة برفقة وزير الخارجية أسعد الشيباني، حيث ظهر الاثنان بثياب الإحرام البيضاء، وقبل ذلك، كان الوفد السوري قد حطّ رحاله في الرياض، حيث التقى ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” في قصر اليمامة.

ظهور زوجة فخامة رئيس الجمهورية السورية أحمد للشرع "لطيفة الشرع" في مكة المكرمة. pic.twitter.com/LipTKXG7RM — Mo'men Megdadi | مؤمن مقدادي (@MoMegdadi) February 3, 2025

لحظة دخول الرئيس السوري #أحمد_الشرع إلى داخل #الكعبة المشرفة في مكة المكرمة .. pic.twitter.com/ub5wr4laSG — عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) February 3, 2025