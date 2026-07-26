بالفيديو.. أول ظهور لـ«ميسي» بعد خسارة كأس العالم

ظهر قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي للمرة الأولى منذ خسارة نهائي كأس العالم 2026، حيث حرص النجم العالمي على الظهور في مدينته الأصلية ومساندة فريق عائلته، بعد أيام من سقوط منتخب بلاده أمام إسبانيا في المباراة النهائية.

وتواجد ميسي مساء السبت في ملعب “أنطونيو دي جياكومو” في الأرجنتين لمتابعة مباراة فريق ليونيس دي روزاريو، الذي يترأسه شقيقه الأكبر ماتياس ميسي، أمام فريق سنترال كوردوبا ضمن منافسات الدوري الأرجنتيني.

وانتهت المباراة بفوز سنترال كوردوبا بهدفين دون رد، لكن الحدث الأبرز كان ظهور ميسي في المدرجات، إذ سرعان ما انتشر مقطع فيديو للنجم الأرجنتيني خلال حضوره اللقاء، وسط تفاعل واسع من الجماهير ووسائل الإعلام.

وجاء حضور ميسي للمباراة بعد عودته إلى الأرجنتين عقب خسارة نهائي كأس العالم 2026 أمام منتخب إسبانيا، في مواجهة أقيمت على ملعب “ميتلايف”، وانتهت بفوز المنتخب الإسباني بهدف دون رد سجله فيران توريس.

واختار قائد الأرجنتين الظهور بعيدًا عن الأضواء الإعلامية الكبيرة، من خلال دعم النادي الذي يرتبط بعائلته، في خطوة تعكس علاقته الوثيقة بمدينة روزاريو التي شهدت بدايات مسيرته الكروية.

ويملك ميسي ارتباطًا خاصًا بنادي ليونيس دي روزاريو، إذ تأسس الفريق في 2 يناير 2015 تحت إدارة عائلته، بينما يتولى شقيقه ماتياس ميسي رئاسته.

ويشارك الفريق، اعتبارًا من موسم 2026، في بطولة “Primera C”، وهي الدرجة الرابعة في نظام كرة القدم الأرجنتينية، ويحتل المركز الرابع في جدول الترتيب بعد مرور 20 جولة من المنافسات.

ويعد ظهور ميسي الأول بعد نهائي كأس العالم محطة لافتة، خاصة بعد خيبة خسارة اللقب العالمي، إذ يترقب عشاق كرة القدم قراراته المقبلة بشأن مستقبله مع المنتخب ومسيرته الاحترافية.

وكان ليونيل ميسي قد قاد منتخب الأرجنتين خلال السنوات الأخيرة إلى تحقيق أبرز الإنجازات، من بينها الفوز بكأس العالم 2022 في قطر، بعد مسيرة طويلة مع المنتخب شهدت تتويجه أيضًا بلقب كوبا أمريكا.

ويمثل مونديال 2026 محطة مهمة في مسيرة ميسي الدولية، وسط تساؤلات حول إمكانية استمراره مع المنتخب الأرجنتيني بعد البطولة، خصوصًا مع تقدمه في العمر واقتراب نهاية مسيرته الدولية.

¡EL GOAT PRESENTE EN EL FÚTBOL ARGENTINO! Leo Messi está observando el partido entre Leones de Rosario, club presidido por su hermano, y Central Córdoba por la #PrimeraC.



📹 @LPFPlay pic.twitter.com/I5VbN2n2bb — SportsCenter (@SC_ESPN) July 25, 2026

الملك يشاهد فريق أسود روزاريو المملوك لعائلته ❤️ pic.twitter.com/yFaXcgsaS5 — Messi World (@M10GOAT) July 25, 2026

ليونيل ميسي يفاجئ لاعبي الأرجنتين بهدايا خاصة بعد خسارة نهائي كأس العالم 2026

حرص قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي على توجيه رسالة تقدير إلى زملائه في المنتخب، رغم خسارة نهائي كأس العالم 2026 أمام منتخب إسبانيا، من خلال تقديم هدايا شخصية إلى جميع اللاعبين الذين ضمتهم قائمة الفريق في البطولة.

ووفقًا لما جرى تداوله، قدم ميسي هدية خاصة لكل واحد من اللاعبين الـ25 الذين مثلوا منتخب الأرجنتين في كأس العالم، تعبيرًا عن امتنانه لالتزامهم وجهودهم طوال مشوار المنتخب في البطولة، في نسخة يُرجح أنها الأخيرة في مسيرته الدولية.

وكشفت شريكة مدافع منتخب الأرجنتين ماركوس سينيسي جانبًا من الهدايا التي تلقاها اللاعب، والتي تضمنت حقيبة ظهر بتصميم خاص يحمل ألوان المنتخب الأرجنتيني، وزجاجة مياه من علامة “ستانلي”، إلى جانب مجموعة متكاملة لتحضير مشروب “المتة”، الذي يُعد من أبرز المشروبات التقليدية في أمريكا الجنوبية.

وتعكس هذه المبادرة الدور القيادي الذي يؤديه ميسي داخل منتخب الأرجنتين، وحرصه على تعزيز الروابط بين اللاعبين داخل غرفة الملابس، بعد نهاية مشوار المنتخب في البطولة، حيث كان يطمح إلى التتويج بلقب كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه، بعد ألقاب أعوام 1978 و1986 و2022.