بالفيديو.. حرائق ضخمة في ولاية أمريكية وإجلاء آلاف السكان

اندلعت الحرائق في غابات “لونغ آيلاند”، إحدى أكبر الجزر في الولايات المتحدة، وانتشرت بسرعة كبيرة، ما دفع لإجلاء السكان من منازلهم وسط تحذيرات جدية من خطورة الموقف.

وأعلنت حاكمة ولاية نيويورك، كاثي هوكول، حالة الطوارئ، مشيرة إلى أن “الجهات الحكومية تعمل على احتواء الحرائق التي اندلعت بالقرب من منطقة “باين بارينز”، وهي منطقة غابات تضم عدة بلدات سكنية شرق نيويورك”.

وقالت “هوكول” في تصريح لقناة “نيوز 12” المحلية: “الحرائق لا تزال خارج السيطرة حتى الآن”، مضيفة أن “سكان منطقة ويستهامبتون تم إجلاؤهم، وقد تكون هناك حاجة لمزيد من عمليات الإخلاء إذا استمرت النيران في الانتشار”.

وأوضحت “هوكول” أن “المنازل ومصنعا كيميائيا ومستودعا لشركة “أمازون” معرضة للخطر بسبب تقدم النيران”.

ونشر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو “تظهر ألسنة اللهب وهي تتصاعد في الهواء، بينما غطى الدخان الأسود الكثيف الطرق المحيطة”.

وأكدت “هوكول” في بيان رسمي “أن الحرس الوطني يقدم الدعم عبر المروحيات، بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون المحلية”.

وقالت: “سلامة المواطنين هي أولويتي القصوى، وسأبذل كل ما في وسعي لحماية سكان لونغ آيلاند”.

وبحسب بيانات الأقمار الصناعية التابعة لوكالة ناسا، “امتدت النيران والدخان على مسافة تقارب 3 كيلومترات على طول طريق “صنرايز هايواي”، مما أدى إلى إغلاق جزء من هذا الطريق السريع المؤدي إلى شرق لونغ آيلاند”.

ووصلت النيران إلى مناطق قريبة من مطار “فرانسيس إس غابريسكي”، حيث أطلق الحرس الوطني مروحية للمساعدة في عمليات الإطفاء، وتم إخلاء القاعدة العسكرية القريبة كإجراء احترازي حوالي، وفقا للمتحدث الرسمي “شيران كامبل”.

BREAKING: Donald Trump is on the golf course while brush fires rage across Long Island.



It’s the same strategy he used when wildfires broke out in both North and South Carolina last week. pic.twitter.com/FMqL8gJHzg — Gabe Sanchez (@iamgabesanchez) March 8, 2025

BREAKING: A massive wildfire is currently running rampant through the Pine Barrens. Brookhaven Town Supervisor shared an aerial video of the blaze. pic.twitter.com/bn9BCOFgBM — Greater Long Island 📰 (@Greater_LI) March 8, 2025

🚨🇺🇲Wildfires Hit Long Island, NY: Evacuations Ordered



Multiple fires along Sunrise Highway near Riverhead and East Hampton are spreading due to high winds and low humidity. Emergency crews are responding, and residents are urged to evacuate and exercise caution. https://t.co/LkVPpDMzKv pic.twitter.com/wQM0zN4P8e — Weather Monitor (@WeatherMonitors) March 8, 2025