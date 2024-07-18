بالفيديو.. إسرائيلية تقتل ابنها وتتجول بالفأس في الشارع وهي تضحك!

في مشهد مرعب، “قامت امرأة إسرائيلية بقتل ابنها البالغ من العمر 6 سنوات في شقتهما في “هرتسليا”، ثم توجهت إلى مركز تجاري في المدينة مسلحة بفأس وهي تضحك، كما هاجمت أحد حراس الأمن”.

وفي مقطع فيديو تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، “امرأة تسير نحو مدخل المركز التجاري وهي تحمل فأسا وتبتسم بشكل متقطع، وبينما تقترب من المركز التجاري تبدأ في مهاجمته بالفأس، لكنه تمكن من انتزاع الفأس منها”.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، إنها “عثرت على جثة الطفل في المنزل في هرتسليا، وتم استدعاء عدد كبير من الضباط إلى موقع الجريمة”.

وأشارت إلى أن “اكتشاف الجثة جاء بعد اعتقال المشتبه بها خارج مركز تجاري في أعقاب مشادة مع حارس أمن”.

وقالت الشرطة إنها “وصلت بسرعة إلى مكان الحادث واعتقلت المرأة، التي تقيم في “هرتسليا” وتبلغ من العمر 33 عاما، ثم توجهت الشرطة بعد اعتقالها إلى عنوان منزل المرأة، حيث عثرت على جثة الصبي الصغير، الذي قيل إنه ابنها”.

وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”، وصف القاضي “رويت بيليج بار دايان”، القضية بأنها “مروعة وخطيرة، حيث قامت المشتبه بها بقتل ابنها القاصر بوحشية، وبعد ذلك، خرجت من منزلها، واتجهت نحو مول سفن ستارز، حيث هاجمت المارة وحارس أمن المركز بالفأس”.