بالفيديو.. إسرائيل تتعرّض لهجوم كبير بالصواريخ ومقتل 5 من جنودها في غزة

تعرضت إسرائيل لهجوم كبير، حيث أصابت الصواريخ المباني واحترقت سيارات في الكريوت وسط هلع واسع.

وأفادت وسائل إعلامية عبرية “بدوي صفارات الإنذار في حيفا وشفاعمرو وعكا والكريوت ومناطق أخرى في الجليل، إثر قصف عنيف على شمال إسرائيل”.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، “أنه تم تسجيل العديد من اعتراضات الصواريخ في سماء حيفا والكريوت، وأشارت إلى أنه في الوقت نفسه، تم الإبلاغ عن أضرار نتيجة سقوط صواريخ في كريات آتا، حيث اشتعلت النيران في السيارات هناك”.

ولفتت “يديعوت أحرونوت” إلى أن “الهجوم وقع في كريات آتا عند محطة للحافلات في أحد شوارع المدينة، حيث أصيب فتى يبلغ من العمر 17 عاما بجروح طفيفة بشظايا، وتم تسجيل أضرار جسيمة في المحطة نفسها وفي السيارات المجاورة”.

كما أفادت الجبهة الداخلية الاسرائيلية بأن “نحو 80 صاروخا أطلق باتجاه حيفا والجليل الأعلى خلال الرشقة الصاروخية الأخيرة، فيما تمت معالجة 28 شخصا إثر هذه الرشقة وآثارها”.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لاحقا، أنه “تم إطلاق نحو 90 صاروخا على الشمال في القصف الأخير، لافتا إلى أنه خلال القصف الأول، الذي أطلق فيه حوالي 80 صاروخا، تم اعتراض معظم الصواريخ وتحديد إصاباتها، بينما في القصف الثاني، الذي تم فيه إطلاق حوالي 10 صواريخ، تم اعتراض بعض الصواريخ ورصد سقوط في مناطق مفتوحة”.

“حزب الله”: استهدفنا منزلا يتحصن فيه جنود إسرائيليون

أعلن “حزب الله” اللبناني اليوم الاثنين، أنه استهدف منزلا يتحصن فيه جنود الجيش الإسرائيلي عند الأطراف الشمالية الغربية لبلدة كفركلا، بصاروخ موجه، مؤكدا إيقاعهم بين قتيل وجريح.

وقال “حزب الله” في بيان له: “دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية، عند الساعة 04:35 من بعد ظهر اليوم الاثنين، منزلا يتحصن فيه جنود جيش العدو ‏الإسرائيلي في مرتفع ساري عند الأطراف الشمالية الغربية لبلدة كفركلا، بصاروخ موجه، وأوقعوهم بين قتيل وجريح”.

وكان أعلن “حزب الله”، أنه “استهدف قاعدة شراغا شمالي مدينة عكا ومنطقة الكريوت وقاعدة زوفولون للصناعات العسكرية شمالي مدينة حيفا، بصليات صاروخية”.

وصدرت عن “حزب الله” 3 بيانات متتالية جاء فيها أنه “دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه”:

– “استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية، عند الساعة 02:10 من بعد ظهر اليوم الاثنين، قاعدة شراغا شمالي مدينة عكا المحتلة بصلية صاروخية”.

– “استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة، عند الساعة 02:10 من بعد ظهر اليوم الاثنين ، منطقة الكريوت شمالي مدينة حيفا المحتلة بصلية صاروخية”.

– “استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية، عند الساعة 02:10 من بعد ظهر اليوم الاثنين، قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية شمال مدينة حيفا المحتلة بصلية صاروخية”.

مقتل 5 جنود إسرائيليين بهجومين في جباليا شمال غزة والجيش يعترف بمصرع قائد وحدة

أكدت مصادر عبرية “مقتل 5 جنود إسرائيليين بهجومين في جباليا شمال غزة، فيما اعترف الجيش رسميا بمصرع جندي واحد”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي “مصرع الرائد (احتياط) إيتمار ليفين فريدمان، 34 عاما وهو قائد فريق في وحدة إيلات لوتار في لواء “أدوم”.

وقال الجيش إنه “قتل بصاروخ مضاد للدبابات في جباليا شمال قطاع غزة. وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت أن “هذا ما سمح الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي بنشره”.