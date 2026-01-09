بالفيديو.. إسرائيل تجري تدريبات على قمة «جبل الشيخ» السورية

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن وحدة رجال الألب التابعة لقوات الاحتياط أنهت سلسلة تدريبات فريدة على قمة جبل الشيخ في سوريا، استعدادًا للعمل العملياتي في الأحوال الجوية القاسية والثلوج الكثيفة.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن التدريبات شملت العمل في ظروف ميدانية معقدة وجبلية، باستخدام وسائل خاصة بالوحدة تمكنها من تنفيذ المهام رغم الطقس القاسي وتساقط الثلوج.

وأكد الجيش أن التدريبات ترافقت مع انضمام القوات إلى لواء الجبال رقم 810، في إطار مهمة دفاعية في تاج جبل الشيخ، بالتوازي مع مهام الدفاع في منطقة الجولان، بهدف تمكين افتتاح منتظم لموقع التزلج أمام الزوار.

وفي تصريحات مرتبطة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن بلاده تسعى إلى تغيير العلاقات مع دمشق، رغم أن نصف الجيش السوري يتكون، بحسب وصفه، من مقاتلين جهاديين. وأضاف نتنياهو أن هناك محادثات غير مسبوقة مع النظام السوري تهدف إلى مستقبل من السلام.

من جهته، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في التوصل إلى تفاهم بين إسرائيل وسوريا، مشيرًا إلى أن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع “يعمل بجد ويظهر قوة”، معربًا عن أمله في تحقيق تفاهم مستقبلي بين الجانبين.

وفي المقابل، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن دمشق تتوقع التوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل على أساس اتفاقية الهدنة لعام 1974 مع تعديلات طفيفة ودون مناطق عازلة، بحلول نهاية 2025.

إلا أن مصادر إسرائيلية أكدت رفض تل أبيب لمطلب سوريا بانسحاب الجيش الإسرائيلي من جميع النقاط التي يسيطر عليها حاليًا، موضحة أن أي انسحاب سيكون جزئيًا فقط مقابل اتفاق سلام شامل وليس مجرد اتفاق أمني.

⭕️أنهت قوات الاحتياط في وحدة رجال الألب، كعادتها سنويًا، سلسلة تدريبات فريدة هدفت إلى إعداد قوات الوحدة للعمل العملياتي في الأحوال الجوية القاسية في قمة… pic.twitter.com/FqeBCHZAae — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 9, 2026