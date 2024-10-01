بالفيديو.. إسرائيل تزعم تدمير أنفاق والعثور على أسلحة و«حزب الله» يردّ!

زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، “أن القوات الإسرائيلية اجتازت الحدود واقتحمت بلدات في جنوب لبنان، ونفذت عشرات العمليات العسكرية في الجنوب”.

وأضاف: ” قام الجنود باختراق نقاط دخول تحت الأرض بالقرب من المنطقة الحدودية، وعثروا على مخابئ واسعة للأسلحة، ومناطق تجمع للعمليات، وخلال هذه العمليات، قامت القوات أيضا بجمع معلومات استخباراتية قيمة وتفكيك الأسلحة والمركبات بشكل منهجي، بما في ذلك البنية التحتية تحت الأرض والأسلحة المتقدمة من أصل إيراني”.

وأعلن هغاري، أنه تم أيضا “كشف البنية التحتية تحت الأرض ودمرتها، وضربت آلاف الأهداف ومئات من مرافق تخزين الأسلحة، وأطنانا من المتفجرات، ومئات من مناطق المعيشة للعملاء ومراكز القيادة، وتم استعادة بعض الأسلحة ونقلها من قبل الجنود إلى الأراضي الإسرائيلية”.

وحول تلك الاداعات، أصدر “حزب الله”، بيانا نفى فيه تلك الأنباء، وقال: “قام جيش العدو الصهيوني بنشر صور وأفلام من داخل ما أسماه مخازن وأنفاق حزب الله، ‏وذلك في إطار الحرب النفسية والدعائية المكشوفة”.

وأضاف بيان حزب الله: “إن هذه الأفلام والصور ‏قديمة للغاية ولا علاقة لها بأي عمل عسكري حالي عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة”.

وكانت العلاقات الإعلامية في الحزب أعلنت في وقت سابق اليوم “أنه لا صحة لادعاءات العدو الصهيوني الكاذبة عن وجود أسلحة أو مخازن أسلحة في المباني المدنية ومن بينها مبنى قناة الصراط الإعلامية التي استهدفها بالقصف في الضاحية الجنوبية أمس”.

الفيديوهات التي نشرها الجيش الإسرائيلي⬇️⬇️⬇️!