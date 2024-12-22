بالفيديو.. إسرائيل تعثر على بقايا حطام طائرة سقطت بسوريا في 1974

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء السبت، بأن قوات الجيش الإسرائيلي عثرت على حطام طائرة سقطت بالأراضي السورية في العام 1974.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء السبت، أنه بعد مرور 50 عاما على تحطمها، عثرت قوات الجيش الإسرائيلي على حطام طائرة هليكوبتر تحطمت على جبل الشيخ في العام 1974.

وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن الطائرة قد تم إرسالها لإنقاذ مجموعة من الجنود أصيبوا بصاروخ سوري، وخلال العملية نفسها، قُتل ستة جنود كانوا على متن المروحية.

وأشارت القناة إلى أنه تم جلب الجزء الذي عثرت عليه القوات الإسرائيلية إلى بلادهم قبل عدة أيام.



وفي 8 ديسمبر الجاري، سيطرت فصائل المعارضة المسلحة على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرة هيئة تحرير الشام على البلاد، وسقوط نظام حكم الرئيس السابق بشار الأسد.

وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس 2025.

وكان البشير يرأس “حكومة الإنقاذ”، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر بعد مفاوضات التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.

وصرح مصدر في الكرملين أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.

50 שנה לאחר התרסקותו: לוחמי צה"ל ששוהים בחרמון הסורי איתרו חלק ממסוק שהתרסק בשנת 1974, בעת שנשלח לחלץ חיילים שנפגעו מטיל סורי. במהלך המבצע נהרגו שישה חיילים ששהו במסוק. החלק הובא לישראל במהלך סוף השבוע@ItayBlumental



צילום: נעשה מאמץ גדול לאתר את בעלי הזכויות בצילומים. השימוש… pic.twitter.com/Thj6609nHj — כאן חדשות (@kann_news) December 21, 2024



