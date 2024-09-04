بالفيديو.. إسرائيل تواصل حملتها العسكرية في جنين لليوم الثامن!

مع استمرار الحملة العسكرية على جنين بالضفة الغربية لليوم الثامن على التوالي، شنت القوات الإسرائيلية حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات الفلسطينيين، وسط استقدام تعزيزات عسكرية جديدة للمدينة.

وأفاد موقع “واللا” العبري بأن “الجيش الإسرائيلي قرر تمديد عمليته العسكرية في مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية، والتي بدأها منذ 8 أيام”.

وقال “واللا”: “كان من المفترض أن ينتهي القتال في مخيم جنين أمس، لكن الجيش الإسرائيلي قرر مواصلة القتال وذلك وفقا لتوجيهات وزير الدفاع يوآف غالانت”.

وحول آخر التطورات، في طولكرم، “فجرت قوات الاحتلال عبوات ناسفة عثرت عليها بمخيم طولكرم ما تسبب في اندلاع حريق”، وأفادت جمعية “الهلال الأحمر” الفلسطيني بإصابة 8 فلسطينيين بالاختناق نتيجة حريق في مخيم طولكرم”.

وفي نابلس، “أصيب شاب أصيب بالرصاص الحي واعتقل ثلاثة فلسطينيين آخرين فجر اليوم الأربعاء خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مناطق عدة في محافظة نابلس، كما اقتحمت القوات الإسرائيلية المنطقة الشرقية للمدينة من جهة حاجز عورتا وداهمت مخيمي بلاطة وعسكر القديم ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود الإسرائيليين الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت ما أدى إلى إصابة الشاب في مخيم عسكر القديم، ووفق المعلومات، “اعتقلت القوات الإسرائيلية أسيرا محررا عقب مداهمة منزله في منطقة رفيديا في نابلس”.

وفي رام الله، “نشر الجيش الإسرائيلي قناصته داخل مخيم الجلزون شمال المدينة واعتقل شاب من منزله بعد اقتحامه من قبل القوات الإسرائيلية، وفي مدينة سلفيت، اقتحمت القوات الإسرائيلية قرية كفل حارس، وفي الخليل، أغلقت القوات الإسرائيلية مدخل مخيم الفوار جنوب المدينة، كما اعتقلت فلسطينيا من منزله، واعتقلت القوات الإسرائيلية 22 فلسطينيا خلال الاقتحام الواسع لبلدة بيت سوريك شمال غرب مدينة القدس”.

في سياق متصل، قتل جندي إسرائيلي وأصيب 5 آخرون خلال الحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة على جنين بالضفة الغربية.

وأفاد موقع “والا” الإسرائيلي، أنه “خلال القتال، قتل مقاتل من الكتيبة 906 وأصيب 5 آخرون بجروح طفيفة إلى متوسطة”، مشيرا إلى أن “الجيش الإسرائيلي عزز قواته في الضفة الغربية بحرس الحدود وآليات هندسية وقوات خاصة من الاحتياط”.

هذا وكان الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام “الشاباك” قد أعلنا في بيان مشترك الأربعاء الماضي، إطلاق عملية عسكرية في مدينتي جنين وطولكرم بالضفة الغربية، ووصل عدد القتلى برصاص الجيش الإسرائيلي منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة، إلى 34 فلسطينيا، بينهم 19 في جنين، و8 في طولكرم، و4 في طوباس، و3 في الخليل، ما يرفع حصيلة القتلى في الضفة منذ 7 أكتوبر إلى 685 قتيلا فلسطينيا.