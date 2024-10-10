بالفيديو.. إصابات بحادثة طعن جديدة جنوب حيفا

لليوم الثاني على التوالي، أعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، “إصابة شخصين بجروح خطيرة في حادث طعن جنوب حيفا”.

وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم”، إن “حادثة الطعن في جنوب حيفا، جنائية”، مؤكدة أن “الشرطة الإسرائيلية فتحت تحقيقاً بخلفية الحادثة”.

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه مستشفى “هيلل يافي”، عن وفاة أحد المصابين جراء عملية الطعن، التي نُفذت يوم أمس الأربعاء، في مدينة الخضيرة، والتي أسفرت كذلك عن إصابة 5 أشخاص آخرين.

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، تزايدت أعداد عمليات الطعن وإطلاق النار ضد الإسرائيليين على الحواجز وفي الضفة والأراضي الفلسطينية.