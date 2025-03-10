بالفيديو.. إصابات بحادث تحطم «طائرة ركاب» جديد في أمريكا

تحطمت طائرة على متنها 5 أشخاص، “في موقف سيارات بأحد المجمعات السكنية في ولاية بنسلفانيا بالقرب من دار لرعاية المسنين، في الولايات المتحدة الأمريكية“،“.

وأفادت إدارة الطيران الفيدرالية، “أن 5 أشخاص كانوا على متن طائرة صغيرة أقلعت من مطار لانكستر على بعد بضعة كيلومترات من موقع التحطم، ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا”.

وقالت السلطات المحلية، إن “طائرة صغيرة تحطمت بالقرب من دار لرعاية المسنين في مقاطعة لانكستر بولاية بنسلفانيا”.

وكشفت تسجيلات صوتية لبرج المراقبة الجوية أن “الطيار أبلغ عن وجود باب مفتوح بالطائرة وطلب العودة للهبوط. وبعد أن سمح له المراقب الجوي بذلك، تم سماع أحدهم في التسجيل وهو يصرخ: “أسحب الطائرة للأعلى!”، قبل أن يضيف شخص آخر بعد لحظات: “الطائرة سقطت خلف مبنى المحطة، في منطقة موقف السيارات”.

وأعلنت إدارة الطيران الاتحادية أنها “ستجري تحقيقا في الحادث”.

وأكد رجال الطوارئ “أنهم أنقذوا جميع الركاب الخمسة من الطائرة وتم نقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج”.

وكان أحد سكان المنطقة برايان بيبكين، “يقود سيارته بالقرب من الموقع عندما لاحظ أن الطائرة الصغيرة كانت ترتفع قبل أن تنحرف فجأة إلى اليسار”.

وفي 20 فبراير الفائت، “قتل شخصان على الأقل بعد اصطدام طائرتين صغيرتين من نوعية ذات محرك واحد في الجو في مطار مارانا الإقليمي بولاية أريزونا الأمريكية”.

A Beechcraft Bonanza crashed in Pennsylvania on Sunday afternoon with five people aboard, according to the FAA.



The small aircraft went down near a retirement village south of Lancaster Airport, police said. The NTSB is also monitoring the situation.



Alex Stone reports. pic.twitter.com/ssfcQF47iJ — ABC News Live (@ABCNewsLive) March 9, 2025

A small aircraft crashes in the area of Fairview Drive and Meadowview Court in Manheim Township, Lancaster County, in Pennsylvania on Sunday morning.



According to news reports, multiple people have been injured, and medics and ambulances are on the scene. pic.twitter.com/TOs6e8Ezmh — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) March 9, 2025

UPDATE: Plane Crash in Manheim, PA 🚨



Emergency services are battling flames and conducting life-saving efforts at the plane crash site near Fairview Drive. Several medics and ambulances have rushed to the scene as multiple injuries are feared.



This is a developing story… pic.twitter.com/LbDXQLoI7z — Antony Ochieng,KE✈️ (@Turbinetraveler) March 9, 2025