بالفيديو.. إصابات بحادث تحطم «طائرة ركاب» جديد في أمريكا

تحطمت طائرة على متنها 5 أشخاص، “في موقف سيارات بأحد المجمعات السكنية في ولاية بنسلفانيا بالقرب من دار لرعاية المسنين، في الولايات المتحدة الأمريكية“،“.
وأفادت إدارة الطيران الفيدرالية، “أن 5 أشخاص كانوا على متن طائرة صغيرة أقلعت من مطار لانكستر على بعد بضعة كيلومترات من موقع التحطم، ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا”.
وقالت السلطات المحلية، إن “طائرة صغيرة تحطمت بالقرب من دار لرعاية المسنين في مقاطعة لانكستر بولاية بنسلفانيا”.
وكشفت تسجيلات صوتية لبرج المراقبة الجوية أن “الطيار أبلغ عن وجود باب مفتوح بالطائرة وطلب العودة للهبوط. وبعد أن سمح له المراقب الجوي بذلك، تم سماع أحدهم في التسجيل وهو يصرخ: “أسحب الطائرة للأعلى!”، قبل أن يضيف شخص آخر بعد لحظات: “الطائرة سقطت خلف مبنى المحطة، في منطقة موقف السيارات”.
وأعلنت إدارة الطيران الاتحادية أنها “ستجري تحقيقا في الحادث”.
وأكد رجال الطوارئ “أنهم أنقذوا جميع الركاب الخمسة من الطائرة وتم نقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج”.
وكان أحد سكان المنطقة برايان بيبكين، “يقود سيارته بالقرب من الموقع عندما لاحظ أن الطائرة الصغيرة كانت ترتفع قبل أن تنحرف فجأة إلى اليسار”.
وفي 20 فبراير الفائت، “قتل شخصان على الأقل بعد اصطدام طائرتين صغيرتين من نوعية ذات محرك واحد في الجو في مطار مارانا الإقليمي بولاية أريزونا الأمريكية”.
اترك تعليقاً