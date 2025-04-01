بالفيديو.. إصابات و«إخلاء منازل» بحريق ضخم في ماليزيا

اندلع حريق ضخم، الثلاثاء، في إحدى ضواحي العاصمة الماليزية، كوالالمبور، أعقب انفجار أنبوب للغاز، وأدى إلى إصابة 25 شخصا على الأقل وإخلاء المنازل القريبة، وفق ما أفادت “أسوشيتد برس”.

وأضافت الوكالة، “كان الحريق الهائل الذي وقع بالقرب من محطة وقود في بوترا هايتس في ولاية سيلانجور الوسطى مرئيا على مسافة عدة كيلومترات، حيث ارتفع عمود النار إلى ارتفاع حوالي 500 متر”.

وتابعت، “أدى الانفجار إلى اندلاع النيران في عدة منازل واحتجاز بعض الأشخاص داخل منازلهم، فيما تم إرسال العشرات من رجال الإطفاء من سيلانجور إلى مكان الحريق”.

بدوره، قال مدير إدارة الإطفاء، وان محمد رازالي وان إسماعيل لصحيفة “ذا ستار” باللغة الإنجليزية “إن رجال الإطفاء في الموقع حددوا أن سبب الحريق هو انفجار أنبوب غاز”، ولم تتوفر على الفور تفاصيل إضافية.

وانتشرت صور ومقاطع فيديو لكرة اللهب على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال بعض السكان “إنهم شعروا بهزات في أبواب ونوافذ منازلهم، ويعتقدون أن ذلك كان بسبب انفجار الحريق في وقت سابق”.