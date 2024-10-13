بالفيديو.. إصابة 20 شخصا بحادث تصادم قطارين في مصر



شهدت محافظة المنيا بصعيد مصر، صباح الأحد، حادث تصادم قطارين أثناء سيرهما على قضبان السكة الحديد، مما أسفر عن إصابة 20 شخصا، وسقوط عدد من العربات في ترعة الإبراهيمية.

وفي بيان لها، أعلنت وزارة الصحة المصرية،” إصابة 20 شخصا في حصيلة أولية لحادث تصادم قطارين في محافظة المنيا”.

ووقع الحادث على خط السكة الحديد بين محطتي أبو قرقاص والمنيا، حيث اصطدم جرار بمؤخرة القطار رقم 1087 خلال رحلته من أسوان إلى القاهرة.

على إثر ذلك، توقفت حركة القطارات على خط القاهرة أسوان، نتيجة تصادم جرارين سكة حديد بقطار النوم رقم 1087 في منطقة ماقوسة بالقرب من محطة ابو قرقاص بالمنيا.

وقال خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان المصري، “إنه تم توفير الخدمات الإسعافية والعلاجية للمصابين، وكلف نائبه محمد الطيب بالتوجه لمحافظة المنيا لمتابعة الوضع الصحي ميدانيا”.

في غضون ذلك، قالت هيئة السكك الحديدية “إنه تم فصل القطار عن العربتين، وتحرك لاستكمال رحلته باتجاه القاهرة. كما تم تشكيل لجنة من المختصين للوقوف على الأسباب الفنية لوقوع الحادث”.

🔴 #قطار_المنيا – مصر

تصادم قطارين بالمنيا وسقوط العربات في ترعة الإبراهيمية وإيقاف حركة قطارات خط الصعيد #قطارات_صعيد_مصر #صباح_الخير_والسعاده pic.twitter.com/O9CSL9vKtR — جغرافية الطقس والمناخ – مصر والعالم (@WGeographical) October 13, 2024