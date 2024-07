بالفيديو.. إطلاق نار أثناء كلمة لـ«ترامب» في بنسلفانيا

شهد تجمع انتخابي للمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بولاية بنسلفانيا، حادثة إطلاق نار أثناء إلقاء الأخير كلمة في التجمع.

Shooting just happened at The Trump rally pic.twitter.com/Xs1dVL1H3T

وسُمِعت أصوات أعيرة نارية متعددة في التجمع، وأظهرت لقطات مصورة أفرادا من جهاز الخدمة السرية والشرطة يرافقون ترامب إلى سيارة بينما كان يرفع قبضته في الهواء.

وظهرت في اللقطات المصورة دماء على أذن ترامب وقناصة على سطح قريب من المنصة التي كان يقف عليها.

وتداول مستخدمون مقطع الفيديو عبر منصة إكس، وشوهد ترامب في مقطع آخر وهو ينزف من أذنه محاطا بأعضاء الخدمة السرية ويسير معهم رافعا يده مقبوضة كعلامة للنصر.

Trump is bleeding from the ear but it looks like he just survived an assassination attempt.

Please pray for our country. pic.twitter.com/f41MTodZ18

— James O'Keefe (@JamesOKeefeIII) July 13, 2024