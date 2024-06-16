بالفيديو.. إعلامية تنهار بالبكاء أثناء بث مباشر لأداء مناسك الحج

انهارت الإعلامية المصرية منى عبد الغني، باكية خلال تغطيتها في بث مباشر، أداء مناسك الحج على جبل عرفات.

وقالت الإعلامية أثناء البث: “رغم المشقة وارتفاع الحرارة على جبل عرفات إلا أن الشعور عظيم.. الوقوف على جبل عرفة وجبل الرحمة”.

وتابعت قائلة: “المشاعر هنا لا يمكن وصفها بالكلمات واستشعرت الآية الكريمة فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ”.

هذا وصعد نحو 1.8 مليون حاج إلى جبل عرفة رغم ارتفاع درجات الحرارة التي تجاوزت 45 درجة، وأمضى الحجاج الذين أتوا من مختلف أنحاء العالم يومهم على جبل عرفة على بعد حوالي عشرين كيلومترا من مكة المكرمة.