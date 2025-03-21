بالفيديو.. إغلاق أكبر مطارات لندن جرّاء حريق أدى لانقطاع كهربائي واسع

اندلع حريق ضخم قرب مطار “هيثرو” في لندن، الذي يعتبر أحد أكثر المطارات ازدحاما عالميا، أدى لانقطاع كبير بالتيار الكهربائي فيه، ولذلك سيظل مغلقا طوال اليوم الجمعة، وفق ما أعلنت إدارة المطار.

ونشر المطار بيانا عبر منصة “إكس” جاء فيه: “نتيجة حريق في محطة كهرباء فرعية تزود المطار بالطاقة، يواجه هيثرو انقطاعا واسعا في الكهرباء”.

وأضاف: “لضمان سلامة المسافرين والعاملين، سيبقى المطار مغلقا حتى الساعة 23:59 من يوم 21 مارس”.

من جهتها، أوضحت فرقة إطفاء لندن “أن الحريق نشب في محول كهربائي داخل المحطة الفرعية، حيث هرعت 10 سيارات إطفاء ونحو 70 رجل إطفاء للسيطرة على الحادث”.

وقال بات غولبورن، مساعد مفوض فرقة الإطفاء: “تمكن رجال الإطفاء من إنقاذ 29 شخصا من المباني المجاورة ونقلهم إلى مكان آمن، وكإجراء احترازي، فرض طوق أمني بطول 200 متر، مع إجلاء حوالي 150 شخصا من المنطقة”.

وأوصت إدارة المطار المسافرين بتجنب القدوم إلى المطار، داعية إياهم إلى” التواصل مع شركات الطيران الخاصة بهم للحصول على معلومات إضافية حول الوضع”.

🚨Just in: London Heathrow Airport will be closed all day tomorrow due to a significant power outage caused by a fire at a nearby electrical substation



“We expect significant disruption over the coming days and passengers should not travel to the airport under any circumstances” pic.twitter.com/LpeBVM6Hws — The Calvin Coolidge Project (@TheCalvinCooli1) March 21, 2025

A major power outage triggered by a fire at an electrical substation has forced the closure of London Heathrow Airport through Friday 21 March.



According to a statement by the airport, Heathrow will be closed to flight operations until midnight Friday 21 march as a result.… pic.twitter.com/M6Iuze3y2l — AviationSource (@AvSourceNews) March 21, 2025

🇬🇧- London Heathrow Airport has been closed due to power outages caused by an electrical substation fire in Hayes which is being battled by dozens of firefighters. pic.twitter.com/JaoWLKwWc2 — Iyane (@XTechPulse) March 21, 2025

Fire at Hayes sub station has lead to blackout in most of west London area. Heathrow airport included. pic.twitter.com/VwwTWxnn0d — Senores (@naseefinish) March 21, 2025