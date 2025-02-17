بالفيديو.. إقامة فعاليات «ليلة الحمد» احتفاءً بذكرى «ثورة فبراير» في طرابلس

أقيمت اليوم فعاليات “ليلة الحمد”، احتفاء بالذكرى الـ 14 لثورة فبراير بميدان الشهداء في العاصمة طرابلس.
#مباشر| بدء فعاليات #ليلة_الحمد احتفاء بالذكرى الـ 14 لثورة فبراير بميدان الشهداء في العاصمة #طرابلس. #الحمد_لله #ليبيا #حكومتنا #حكومة_الوحدة_الوطنيةتم النشر بواسطة حكومتنا في الاثنين، ١٧ فبراير ٢٠٢٥
#مباشر| انطلاق فعاليات #ليلة_الحمد احتفاء بالذكرى الـ 14 لثورة فبراير بميدان الشهداء في العاصمة #طرابلس. #الحمد_لله #ليبيا #حكومتنا #حكومة_الوحدة_الوطنيةتم النشر بواسطة Government of National Unity حكومة الوحدة الوطنية في الاثنين، ١٧ فبراير ٢٠٢٥
جانب من فعاليات #ليلة_الحمد احتفاء بالذكرى الـ 14 لثورة فبراير بميدان الشهداء في العاصمة #طرابلس. #الحمد_لله #ليبيا #حكومتنا #حكومة_الوحدة_الوطنيةتم النشر بواسطة حكومتنا في الاثنين، ١٧ فبراير ٢٠٢٥
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