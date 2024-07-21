بالفيديو.. «إنستغرام» يطلق ميزة جديدة مهمة للمستخدمين!

ذكر موقع “3dnew”، المهتم بشؤون التقنية، “أن تطبيقات “إنستغرام “ستحصل على ميزة جديدة مهمة للمستخدمين وصناع المحتوى”.

وبحسب الموقع، “فإن الميزة الجديدة ستمكّن المستخدمين وصناع المحتوى في “إنستغرام” من إضافة 20 مقطعا صوتيا في كل مقطع فيديو من مقاطع “Reels.

وأضاف: “مع الميزة الجديدة لم يعد المستخدمون بحاجة لاستعمال تطبيقات إضافية لإنشاء المقاطع الصوتية وتعديلها، بل سيتوفر في أدوات التحكم في Reels خيار “Add to mix”، ومن خلاله سيتم إضافة الأصوات وقص المقاطع الصوتية لتناسب المحتوى بالطريقة التي يرغب بها المستخدم”.

ووفق الموقع، فإن “إمكانية إضافة عدة مقاطع صوتية لمنشور Reels واحد سيمنح صناع المحتوى مرونة إبداعية، وسيسمح لهم بمزج الأصوات مع العناصر الأخرى، مثل الفيديو والصور والنصوص، وكل ذلك من أجل التعبير عن إبداعاتهم وأفكارهم بالطريقة التي تناسبهم”.

وكان مدير “إنستغرام” آدم موسيري، “أشار مؤخرا إلى أن المنصة لن تركز على مقاطع الفيديو الطويلة، بل ستركز بدلا من ذلك على المستخدمين الذين يرسلون مقاطع فيديو قصيرة لبعضهم البعض”.