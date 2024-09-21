بالفيديو.. إنقاذ عالقين جرّاء السيول في زليتن

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ، إنقاذ مجموعة من الأشخاص كانوا عالقين وسط سيول جارفة بجانب مجرى وادي “أولاد شكر” في زليتن.

وقال جهاز الإسعاف والطوارئ: “إن فرق الطوارئ زليتن وساحل الخمس تمكنوا من الوصول إلى العالقين وإخراجهم”.

وأشار الجهاز، إلى أن “أحد العالقين واجه صعوبة في التنفس نتيجة شربه لكميات من الماء، ما تطلب نقله إلى مستشفى زليتن”.

هذا وأدت الأمطار الغزيرة في غرب ليبيا إلى جريان الأودية، ومنذ أيام أطلق المركز الوطني للأرصاد الجوية تحذيرات متكررة من جريان السيول نتيجة الأمطار الغزيرة.