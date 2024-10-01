بالفيديو.. إيران تُطلق مئات الصورايخ باتجاه إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، “إطلاق إيران مئات صورايخ باتجاه إسرائيل”، وسط ورود أنباء عن دخول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الملاجئ.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، “أطلق جتى الآن أكثر من 200 صاروخ من إيران باتجاه إسرائيل”، حيث دوّت صفارات الإنذار في مناطق البحر الميت ومن حيفا في الشمال الى ديمونا بالجنوب والنقب”.

وطلبت قيادة الجبهة الداخلية، “تقليص التحركات في الشارع بجميع أنحاء البلاد”.

وبحسب الإعلام الإسرائيلي، “دخل “نتنياهو”إلى الملاجئ ويتلقى التحديثات من هناك”، كما أعلن الجيش ، أن” كل الإسرائيليين بالملاجئ للاحتماء من الصواريخ الإيرانية، وهناك “معلومات عن إصابة منصة غاز إسرائيلية في البحر المتوسط..

وقال الحرس الثوري الإيراني: “بدأنا بضرب أهداف عسكرية مهمة بعشرات الصواريخ بالأراضي المحتلة، رداً على استشهاد إسماعيل هنية وحسن نصر الله والشهيد نيلفوروشان، استهدفنا قلب الأراضي المحتلة”.

فيما قالت بعثة إيران في الأمم المتحدة: “إذا تجرّأت إسرائيل على الرد فسوق يتبع ذلك رد إيراني ساحق”.

وقال مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز: “إن الأمر بإطلاق الصواريخ على إسرائيل صدر عن المرشد الأعلى للبلاد علي خامنئي”، وأضاف “أن “خامنئي” لا يزال في مكان آمن”.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز، الأمريكية، أفادت أن “مسؤولون أمريكيين توقعوا أن تشن إيران هجوما على إسرائيل خلال 12 ساعة”، وأفادت الصحيفة الأمريكية، أن “الهجوم الإيرانى المتوقع على إسرائيل سيستهدف قواعد جوية”.

وأكدت نيويورك تايمز، “أنه تم إخلاء مقرات لوحدات المخابرات فى تل أبيب تحسبا لهجوم إيرانى متوقع”.