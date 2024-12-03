بالفيديو.. ابتكار «نظّارة ذكية» يمكنها ترجمة عدة لغات

كشفت شركة “ينغام تكنولوجي Yingmu Technology“، عن نظارة ذكية زودتها بتقنيات متطورة تجعلها أداة مميزة لرجال الأعمال ومحبي السفر، حيث يمكن لهذه النظارة ترجمة الكلام من عدة لغات دون الحاجة للاتصال بالانترنت”.

وأشارت الشركة، “إلى أن “نظارة INMO GO 2″ الجديدة حصلت على تصميم يجعلها شبيهة بأي نظارة طبية عادية، لكنها حصلت على تقنيات الواقع المعزز التي تمكنها من عرض البيانات للمستخدم على العدسة مباشرة، ولزيادة الخصوصية حصلت عدساتها على تقنيات خاصة تجعل البيانات مرئية لمستخدم النظارة فقط”.

وبحسب الشركة، “حصلت هذه النظارة على تقنية الترجمة الفورية ما يجعلها أداة ذكية مفيدة لرجال الأعمال والأشخاص الذين يحبون السفر، إذ يمكن لهذه النظارة ترجمة الكلام من عدة لغات دون الحاجة للاتصال بالإنترنت، ومن هذه اللغات الإنكليزية والفرنسية واليابانية والكورية والإسبانية والروسية والألمانية”.

ووفق شركة “ينغام تكنولوجي Yingmu Technology”، “جهّزت “نظارة INMO GO 2″ أيضا بتقنيات تجعلها قادرة على توثيق الكلام خلال اجتماعات العمل أو المؤتمرات، وتحويل الكلام إلى ملاحظات صوتية أو ملاحظات مكتوبة يمكن مراجعتها بعد الاجتماع أو المؤتمر، لذا ستكون النظارة مفيدة لرجال الأعمال والموظفين أيضا، كما يمكن إقران النظارة بمختلف أنواع الهواتف والأجهزة الذكية، ويمكن التحكم بها عبر جهاز لاسلكي صغير أو خاتم ذكي، أما سعرها فيعادل 550 دولارا تقريبا”.