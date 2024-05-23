بالفيديو.. ابنة قاسم سليماني تقدم خاتم والدها ليدفن مع جثمان وزير الخارجية عبد اللهيان

قدمت ابنة القائد السابق لـ”فيلق القدس” قاسم سليماني خاتم والدها الراحل لدفنه مع جثمان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الذي تم تشييعه اليوم.

وفي مقطع فيديو عبر منصة إكس نشرته قناة “الميادين”، ظهرت ابنة سليماني وهي تخرج خاتم والدها من العلبة التي تحتفظ بها وقدمته ربما للمسؤولين عن دفن جثمان عبد اللهيان الذي لقي مصرعه قبل أيام في تحطم الطائرة المروحية الرئاسية لرئيس البلاد ابراهيم رئيسي الذي توفي أيضا ومن معهما من مرافقين.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، بدأت مراسم تشييع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الذي قتل في حادث تحطم مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي قبل أيام.

وكان الجثمان وصل ليل أمس إلى مرقد الإمام الرضا، قبل إعادته إلى طهران، حيث أقيمت صباح اليوم الخميس مراسم التشييع في مقر وزارة الخارجية ومراسم الوداع الرسمية في ميدان مشق بالعاصمة طهران.