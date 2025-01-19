بالفيديو.. ابنة «نصر الله» تحسم الجدل حول بقاء والدها على قيد الحياة

ردت “زينب نصر الله”، نجلة الأمين العام السابق لـ”حزب الله اللبناني” حسن نصر الله، “على التشكيك في مقتل والدها جراء غارة إسرائيلية استهدفته مع آخرين في نهاية سبتمبر الماضي”.

وفي كلمة ألقتها بمناسبة ذكرى وفاة السيدة زينب، أوضحت “زينب حسن نصر الله” أن “والدها “لا يقبل بإنكار شهادته”، مشيرة إلى أن “الموت في سبيل الله كان مطلبه وأمنيته، وهو يستحق أن تُختم حياته بالشهادة”.

وأكدت “زينب نصرالله”، “أن أخلاق والدها ومحبته ومشاعره تجاه بيئته لا تسمح له بادعاء الموت ولو كان ذلك لدواع أمنية، ودعت الجميع إلى تجنب نشر الأقاويل والتساؤلات التي تشير إلى بقاء والدها على قيد الحياة”.

وكانت الأيام الماضية “شهدت انتشار أنباء تدعي أن “نصرالله” ما زال حيّا، بالإضافة إلى بيانات مزورة تؤكد هذا الادعاء”.

#زينب كـريـمـة سـمـاحـة الـسّـيـد #حسن_نصرالله الـصّـابـرة الـمـحـتـسبـة الـثـابـتـة، في كلمة لها في بلدة #البازورية



"السّيد لا يقبل أن يُنكروا شهادته، كانت مطلبه وأمنيته وهو يستحق أن تُختم حياته بالشهادة" pic.twitter.com/rQjjiY67aj — jamal cheaib | جمال شعيب (@JamalCheaib) January 18, 2025