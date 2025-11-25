بالفيديو.. احتجاجات واسعة في سوريا والداخلية تستمع لمطالبهم

شهدت عدة مناطق سورية اليوم موجة احتجاجات شعبية غير مسبوقة، امتدت من اللاذقية وجبلة وطرطوس إلى حمص وريف حماة، حيث خرج آلاف المواطنين إلى الشوارع رافعين لافتات وشعارات تطالب بوقف “الانتهاكات والقتل” وإعادة الحقوق إلى أصحابها.

المظاهرات جاءت على خلفية أحداث مؤلمة شهدتها قرى وبلدات تلك المحافظات مؤخراً، حيث تفجرت مشاعر الغضب الشعبي بعد سلسلة من الانتهاكات التي طالت المدنيين.

وقال شهود عيان إن المحتجين عبروا عن استيائهم من النتائج التي خرجت بها لجنة التحقيق الحكومية التي شكلتها دمشق للتحقيق في تلك الانتهاكات، معتبرين أن تقرير اللجنة لم يكن “مقنعًا أو مرضيًا” للمتضررين.

وفي تطور جديد على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها عدة مناطق سورية، أفادت وكالة سانا أن المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، التقى اليوم بمواطنين متظاهرين في حي الزهراء بمدينة حمص، حيث استمع إلى مطالبهم مباشرة بهدف نقلها إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، في تصريح خاص للإخبارية السورية، أن وحدات الأمن الداخلي أمّنت التجمّعات الاحتجاجية في بعض مناطق الساحل السوري بهدف منع أي حوادث طارئة قد تُستغل من قبل جهات تسعى إلى نشر الفوضى.

وأوضح البابا أن وزارة الداخلية تحفظ حق التعبير عن الرأي لكافة المواطنين، شريطة أن يتم ذلك ضمن إطار القانون ودون الإخلال بالسلم الأهلي، مشددًا على أن الجهات التي تسوّق للفوضى في مناطق الساحل تقع خارج البلاد، ومنفصلة عن الواقع المعيشي للسكان المحليين.

وأشار المتحدث إلى أن ترديد عبارات طائفية في بعض التجمّعات يُظهر أهداف الدعوات الموجهة، موضحًا أنها لا تعبّر عن المطالب الحقيقية لأهالي الساحل. وأضاف أن هذا التوجه يهدف فقط إلى توريط المنطقة في دوّامة من عدم الاستقرار.

وختم نور الدين البابا بالقول إن الدولة السورية تبقى الضامن الوحيد لتحقيق مطالب جميع أبناء الشعب السوري، وأن التعامل مع هذه المطالب لا يمكن أن يكون من خلال سيناريوهات الفوضى أو الدعوات الخارجية، داعيًا المواطنين في الساحل إلى عدم الانجرار وراء مخططات تستهدف تدمير الأمن والاستقرار المحليين.

وتفاقمت حالة الغضب بعد جريمة قتل مروعة وقعت في بلدة زيدل بريف حمص، حيث قُتل رجل وزوجته في ظروف صادمة، ما أشعل موجة غضب عارمة في المدينة. وتحوّل الغضب في أوساط عشائر البدو إلى احتجاجات عارمة، شملت العديد من الأحياء السكنية، حيث شهدت بعض المناطق أعمال تخريب واسعة، خصوصاً في أحياء يقطنها غالبية من الطائفة العلوية.

منصات التواصل الاجتماعي وثقت هذه الاحتجاجات بشكل مكثف، حيث انتشرت مقاطع فيديو وصور تظهر تزايد عدد المتظاهرين وإحراق الإطارات وإغلاق الشوارع الرئيسية، في حين قامت قوات الأمن بنشر عناصرها بشكل كثيف في أماكن التجمع لمنع أي توترات محتملة بين السكان من مختلف الخلفيات.

حمص السورية: أضرار مادية وجريمة قتل بطابع طائفي في زيدل وفرض حظر تجوال

أعلنت محافظة حمص، أن الحصيلة الأولية للأضرار الناجمة عن أعمال التخريب والحرق عقب الجريمة التي وقعت في بلدة زيدل بلغت 19 منزلاً و29 سيارة و21 محلاً تجارياً.

وأوضحت المحافظة أن كوادر الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على جميع الحرائق، فيما تستمر فرق الطوارئ والكوارث في إزالة المخلفات وتنظيف الشوارع وإعادة تأهيل الأحياء المتضررة، لضمان عودة الحركة الطبيعية في أسرع وقت ممكن.

كما أشار البيان إلى استمرار التحقيق الجنائي في ملابسات جريمة القتل التي راح ضحيتها رجل وزوجته، حيث تعرضت جثة الزوجة للحرق، وُجدت عبارات ذات طابع طائفي في مسرح الجريمة، ما يشير إلى محاولة بث الفتنة بين الأهالي.

وشددت المحافظة على استمرار التنسيق مع وجهاء القبائل والمشايخ والفعاليات المحلية لتهدئة الشارع ومنع ردود فعل غير منضبطة، مؤكدة أن جميع الأجهزة تعمل بتنسيق وجهوزية عالية لتقديم الدعم اللازم حتى استكمال معالجة آثار الأحداث.

وفي إطار الحفاظ على السلامة العامة والاستقرار، أعلنت المحافظة تمديد حظر التجوال في عدد من الأحياء، بعد أن كانت قيادة الأمن الداخلي قد فرضت حظر تجوّل مؤقت من الساعة الخامسة مساء الأحد حتى الخامسة صباح الاثنين، عقب وقوع الجريمة.

الداخلية السورية تعلن تفكيك خلية “داعشية” خطيرة في اللاذقية بعد عملية أمنية محكمة

أعلنت وزارة الداخلية السورية، مساء الاثنين، إلقاء القبض على أفراد خلية “خطيرة” تابعة لتنظيم داعش في منطقة البدروسية بريف اللاذقية الشمالي، وذلك بعد عملية أمنية واسعة شاركت فيها وحدات خاصة من الأمن الداخلي بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة.

وأكد قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، العميد عبد العزيز هلال الأحمد، أن العملية جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة لنشاط الخلية التي تُعدّ من أخطر المجموعات المتطرفة في المنطقة، وكانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الساحل السوري.

وخلال العملية، وقع اشتباك مسلح بين القوات الأمنية وأفراد الخلية الذين حاولوا المقاومة، ما أدى إلى تحييد اثنين منهم بعد رفضهما الاستسلام، وإلقاء القبض على بقية العناصر، كما ضُبطت أسلحة وذخائر متنوعة، في حين أُصيب أحد عناصر الاستخبارات إصابة بليغة.

وشدد الأحمد على أن الأجهزة الأمنية ستواصل ملاحقة كل من يحاول العبث بأمن المواطنين واستقرار الساحل السوري، مؤكداً أن أي نشاط إرهابي سيُواجَه بـ”القوة والحسم”.

وتأتي العملية ضمن سلسلة من الضربات الاستباقية التي تنفذها السلطات السورية ضد خلايا داعش، حيث كانت الوزارة قد أعلنت مطلع نوفمبر تنفيذ 61 مداهمة في عدة محافظات، أسفرت عن اعتقال 71 شخصاً وضبط مخازن أسلحة ومتوافقات، بعد ورود معلومات عن نية التنظيم تنفيذ عمليات جديدة في البلاد.