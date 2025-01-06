بالفيديو.. استمرار مداهمة الأوكار الإجرامية في مدينة الزاوية وتدميرها

تواصل المنطقة العسكرية الساحل الغربي مداهمة الأوكار الإجرامية في مدينة الزاوية وتدميرها بشكل مباشر.

وناشدت المنطقة العسكرية الساحل الغربي، “جميع المواطنين بالابتعاد عن المواقع التي تم استهدافها خلال الضربات الجوية الدقيقة، وذلك حفاظًا على سلامتهم نظرًا لاحتمال وجود مواد قابلة للانفجار في تلك المناطق”.

تواصل المنطقة العسكرية الساحل الغربي مداهمة الأوكار الإجرامية في مدينة الزاوية وتدميرها بشكل مباشر. #الزاوية_أمان #سلامتكم_أولويتنا #ضد_التهريب #أمن_المواطن #المنطقة_العسكرية_الساحل_الغربي تم النشر بواسطة ‏المنطقة العسكرية الساحل الغربي‏ في الاثنين، ٦ يناير ٢٠٢٥