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بالفيديو.. اعتداء ومحاولة طعن بالسكين على فرقة فنية خلال حفل بالرياض

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 11 نوفمبر 2019 - 21:58
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سقط عدد من أفراد الفرقة والمهاجمين على خشبة المسرح خلال الهجوم. [إم بي إن]
قام شخصين بمحاولة طعن أعضاء فرقة استعراضية، خلال عرض أُقِيم ضمن فعاليات الملز الترفيهية في حديقة الملك عبدالله بالعاصمة الرياض.

وتداول نشطاء سعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، أظهرت شخصا يعدو بسرعة باتجاه الفرقة الاستعراضية، فيما يحاول أحد أفراد الأمن التصدي له.

وسقط عدد من أفراد الفرقة والمهاجمين على خشبة المسرح إثر الهجوم، في حين تداولت أنباء عن سقوط جرحى في الهجوم الذي أثار هلعًا بين الحضور.

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ويأتي تنظيم مهرجان الملز ضمن سلسلة فعاليات ترفيهية وفنية وثقافية تشهدها منطقة الرياض، وتُشرف عليها هيئة الترفيه التي استحدثت مؤخرًا.

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