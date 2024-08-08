اعتماد نتائج شهادة التعليم الثانوي للعام الدراسي الحالي

أعلن المركز الوطني للامتحانات اعتماد نتائج شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي بأقسامها (الأدبي، العلمي، الديني)، للعام الدراسي 2023-2024.

واعتمد وزير التّربية والتّعليم الدكتور موسى المقريف، وَمدير المركز الوطني للامتحانات، نتيجة اِمتحانات شهادة إتمام مرحلة التّعليم الثانوي للعام الدّراسي 2024/2023م بنسبة نجاح عامّة بلغتْ (48.43%).

وأوضح مُدير المركز الوطني للامتحانات أحمد مسعود، بأنّ عدد المُتقدّمين لإجراء اِمتحانات الدّور الأوّل لِشهادة إتمام مرحلة التّعليم الثانوي 115163 طالب وطالبة، نجح منهم بنسبة نجاح عامة 48.43%، فيما بلغت نسبة النّجاح للقسم العِلمي 52.50 % ، و33.11 % للقسم الأدبي، و22.56 % للتّعليم الدّيني.

وأضاف مسعود، “بأنّ عَدد المُتقدّمين لإجراء اِمتحانات الدّور الأوّل لِشهادة إتمام مرحلة التّعليم الثانوي بالقسم العِلمي 91230 طالب وطالبة، نجح منهم 47898 بنسبة نجاح بلغت 52.50 %، وتحصّل 22195 على تقدير ممتاز، و 19374 على تقدير جيّد جداً، و 5748 على تقدير جيّد، و581 على تقدير مقبول، بلغ عَدد الذين لديهم دور ثان 43332 طالب وطالبة”.

وأضاف: “فِيما بلغ عَدد المُتقدّمين لإجراء اِمتحانات الدّور الأوّل لِشهادة إتمام مرحلة التّعليم الثانوي بالقسم الأدبي بلغ 23503 طالب وطالبة، نجح منهم 7783 بنسبة نجاح بلغت 33.11%، وتحصّل 1561 على تقدير ممتاز، و 3644 على تقدير جيّد جداً، و 2287 على تقدير جيّد، و 291 على تقدير مقبول، بلغ عَدد الذين لديهم دور ثان 15720 طالب وطالبة”.

وقال: “بلغ عَدد المُتقدّمين لإجراء اِمتحانات الدّور الأوّل لِشهادة إتمام مرحلة التّعليم الثانوي الدّيني 430 طالب وطالبة، نجح منهم 97 بنسبة نجاح بلغت 22.56 %، وتحصّل 30 على تقدير ممتاز، و 35 على تقدير جيّد جداً، و 23 على تقدير جيّد، و 9 على تقدير مقبول، بلغ عَدد الذين لديهم دور ثان 333 طالب وطالبة”.

وَهنَّأ الوزير بِالمناسبة الطّلاب الناجحين “متمنِّياً لهم التوفيق في مرحلتهم الدّراسية المقبلة (التّعليم العالِي)”، داعياً “لمن لم يُحالفهم التوفيق والنّجاح إلى الاِجتهاد والتّحضير لاِمتحانات الدّور الثاني لِبلوغ النّجاح، والتّركيز بِشكل أكبر فِي المواد الدّراسية التي رَسبُوا فيها”.

وَقدّم الوزير شُكره إلى “الأسرة التّعليمية بِمختلف أنحاء البلاد من مُعلّمين، ومُديري مدارس، وموجّهين تّربويين، وكافة الطاقم الإداري بِديوان الوزارة، والمصالح والمراكز التابعة لها، ومراقبات التّربية والتّعليم على نجاح العام الدّراسي الحالي، داعياً إلى بذل المزيد من الجُهد، والاِستعداد الجيِّد للعام الدّراسي المقبل الذي سينطلق مطلع سبتمبر المقبل”.

للحصول على النتائج من هنا.

#الآن | مراسم اعتماد وإعلان نتائج شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي بأقسامها (الأدبي، العلمي، الديني)، للعام الدراسي 2023-2024. #حكومتنا #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في الخميس، ٨ أغسطس ٢٠٢٤