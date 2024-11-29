بالفيديو.. الأسطورة «رونالدينيو» يخطف الأضواء بهدف خارق

سجل النجم البرازيلي رونالدينيو نجم برشلونة السابق هدفا عالميا في شباك ريال مدريد خلال كلاسيكو أساطير برشلونة وريال مدريد بمناسبة مرور 125 عاما على إنشاء النادي الكتالوني.

وشهدت المباراة حضور 31 ألف متفرج على ملعب “خليفة الدولي” في العاصمة القطرية الدوحة، استعادوا معها الذكريات الخاصة بالكلاسيكو.

وشارك في اللقاء عدة أساطير في تاريخ الناديين، أبرزهم البرازيليان رونالدينيو وريفالدو من قبل برشلونة، وكلارينس سيدورف ولويس فيغو من طرف ريال مدريد إلى جانب لفيف آخر من الأساطير.

ونجح فريق برشلونة للأساطير في تحقيق نتيجة الفوز على حساب ريال مدريد بركلات الترجيح بنتيجة (4-2)، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين مساء أمس الخميس.

وتعادل فريق برشلونة مع ريال مدريد في الوقت الأصلي بنتيجة (2-2)، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح.

وخطف الهدف الخارق الذي سجله الأسطورة البرازيلي رونالدينيو البالغ 44 عاما من ركلة حرة مباشرة، نفذها بمنتهى الإتقان لتسكن المقص الأيمن للحارس فرانشيسكو بيو.

وانتهى الشوط الأول بتقدم برشلونة 2-0، سجلهما خوان بابلو سورين ورونالدينيو.

لكن ريال مدريد عادل النتيجة في الشوط الثاني بهدفين في ظرف خمس دقائق سجلهما لويس فيغو وإدوين كونجو ليتجه الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت في الأخير لبرشلونة بنتيجة 4-2.

Legends of El Clasico🏆

⚽️FINAL SCORE

Real Madrid 2⃣-2⃣ Barcelona

PENS: Real Madrid 2⃣-4⃣ Barcelona#elclasicolegends pic.twitter.com/ec1gQoFdhu — Alkass English (@alkassenglish) November 28, 2024

خيااااااااااااااااااااااااااااااااااالي



هدف تاريخي من رونالدينيو 🤩



اساطير برشلونة 2-0 اساطير ريال مدريد#كلاسيكو_الأساطير



pic.twitter.com/er464lEjd4 — IBRAHIM 💎 (@ibrahim66e) November 28, 2024