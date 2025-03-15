بالفيديو.. «الأمير ويليام» يختار الأفضل بين «ميسي ورونالدو»

اختار الأمير ويليام نجل ملك بريطانيا تشارلز الثالث، لاعبه المفضل من بين النجمين، البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، والأرجنتيني ليونيل ميسي قائد انتر ميامي الأمريكي.

وبحسب صحيفة “ذا صن”، “شارك الأمير ويليام، في برنامج “اللعبة الجميلة” معها لاختيار صفات اللاعب المثالي، وذلك خلال جلسة تصوير أجريت في ملعب تدريب نادي “أستون فيلا” مع المدافع “تايرون مينغز”، حيث تضمن هذا البرنامج بعض الأسئلة الطريفة من أجل بناء لاعب كرة قدم مثالي وهو ما أثار اهتمام الأمير ويليام الذي يبدو على دراية كبيرة بكرة القدم”.

واعترف الأمير بأنه “حاول إعادة تنفيذ احتفال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي”.

وقال الأمير ساخرا: “حاولت بالفعل تقليد احتفال رونالدو الشهير SIU في حديقة منزلي ولكنني لم أنجح وتعرضت للإصابة”.

وحول أفضلية رونالدو أم ميسي، قال الأمير ويليام “إن الأمر يبدو صعبا”، ولكنه “سيختار ميسي لأنه فاز بلقب كأس العالم”، و”اختار الأمير ويليام، اللاعب الإنجليزي “ديفيد بيكهام”، كمسدد للضربات الثابتة بشكل أفضل من الفرنسي “زين الدين زيدان”.

هذا “وتوج النجم الأرجنتيني مع منتخب بلاده بلقب بطل كأس العالم 2022 والتي جرت في قطر”.

Prince William has ended the Messi vs Ronaldo debate 🐐 pic.twitter.com/ZNWeZtxx8C — The Sun (@TheSun) March 13, 2025