بالفيديو.. الإعلان عن سلسلة هواتف آيفون 16 الجديدة

كشفت “شركة أبل” عن سلسلة هواتف آيفون 16 الجديدة المعززة بالذكاء الاصطناعي، والتي جاءت بألوان مختلفة، أبرزها الزهري الذي يظهر لأول مرة في هواتف آيفون، بعد غيابه في الإصدارات السابقة.

وبحسب الشركة، “تأتي الهواتف بخمسة ألوان رئيسية: الأسود، الأبيض، الزهري، الأخضر، والأزرق، وتم تصنيع الهيكل من الألمنيوم الخفيف لضمان وزن أخف وتصميم أنيق، كما شهدت هواتف آيفون 16 تغييرات في شكل الكاميرا الخلفية، مع استمرار وجود سلسلة آيفون برو”.

ووفق بيان الشركة، “واحدة من الإضافات البارزة في هذا الإصدار هي زر “الأكشن” الجديد، والذي يقع على جانب الهاتف، ويتيح للمستخدم تخصيص وظيفته، ويمكن للزر أن يعمل كمترجم فوري، أو زر إقفال، أو أي مهمة يختارها المستخدم، مما يضيف مرونة كبيرة في الاستخدام”.

كما “أضافت أبل أيضًا زرًا خاصًا بالتصوير والتحكم بالكاميرا من الخارج، مما يوفر للمستخدمين مرونة أكبر أثناء التقاط الصور”، ووفق البيان “ستكون شاشة آيفون 16 بسرعة تحديث تصل إلى *60 هيرتز، مع زيادة طفيفة في حجم الشاشة في نسخة آيفون برو، كما تم تحسين أداء كاميرا الزاوية الواسعة وتوسيع حجم ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) للحصول على أداء أفضل وتجربة استخدام أكثر سلاسة”.

هذا وتتسابق أبل وغيرها من شركات التكنولوجيا حول العالم على إضافة الذكاء الاصطناعي إلى منتجاتها، وسيتم استخدام أبل إنتليجنس، وهو برنامج الذكاء الاصطناعي الخاص بالشركة، لتحسين المساعد الشخصي بالإضافة إلى تعزيز خواص مثل فهم وتحديد الأشياء التي تلتقطها كاميرا الهاتف.