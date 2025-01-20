بالفيديو.. الإفراج عن الأسيرة القيادية الفلسطينية «خالدة جرارة»

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اللحظات الأولى للإفراج عن الأسيرة القيادية في “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” خالدة جرارة“.

ويظهر الفيديو جرار وهي تمشي في الشارع مرتدية لباس الأسرى وسط هتافات تشيد بها. ووصلت الحافلات التي تقل الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم إلى بلدة بيتونيا غرب رام الله قبل أن يتوجهوا إلى بلداتهم في الضفة الغربية.

وقالت هيئة السجون الإسرائيلية أنه تم الإفراج عن 90 أسيرا فلسطينياً في إطار عملية التبادل، وفقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين حماس وإسرائيل.

ووفقا لقائمة قدمتها هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة للسلطة الفلسطينية، فإن جميع المفرج عنهم هم من النساء أو القُصر.