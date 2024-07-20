بالفيديو.. الاحتجاجات تشتعل في بريطانيا!

في مشاهد وصفت “بالمرعبة”، اندلعت احتجاجات كبيرة وأحداث شغب بمدينة “ليدز” في بريطانيا، بعد سحب مجموعة أطفال من أسرتهم.

وأشارت وسائل إعلام بريطانية، إلى أن “الاحتجاجات اندلعت عندما أرادت مؤسسة الخدمات الاجتماعية سحب 4 أطفال من أسرة في منطقة “هيرهيلز بليدز”، وبينما قام الأطفال بالصراخ والمقاومة، قام حشود من المحتجين بتحطيم نوافذ سيارة الشرطة ثم قلبها، كما أضرموا النار في حافلة نقل عام ذات طابقين”.

وقال بيان صادر عن شرطة “ويست يوركشاير”، “إن ضباط الشرطة أخرجوا الأطفال وموظفي مؤسسة الخدمات الاجتماعية بأمان من المنطقة قبل تصاعد العنف”، مشيرا “إلى إرسال المزيد من قوات الشرطة إلى المنطقة، وإغلاق بعض الطرق، وطلب الابتعاد عن المنطقة”.

من جانبها، قالت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر: “دُهشتُ من المشاهد المروعة والهجوم على سيارات الشرطة ووسائل النقل العام في ليدز الليلة”، مضيفة: “هذا النوع من الفوضى ليس له مكان في مجتمعنا”.

هذا ولم يتم كشف سبب سحب الأطفال من العائلة، لكنهم الشرطة قالت “إن القضية تتعلق بسلامة الأطفال”.