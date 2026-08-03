بالفيديو.. الجدة العصابات تخطف الأنظار بعيد ميلادها الـ«100»

احتفلت بولين كانا، التي تُعرف بلقب “الجدة العصابات” (Gangster Granny)، بعيد ميلادها المئة بطريقة غير تقليدية، بعدما ظهرت في مقاطع فيديو وهي تشارك في تحديات رائجة بين جيل Z، لتثبت أن التقدم في العمر لا يمنع خوض التجارب الجديدة.

ولم تقتصر احتفالات الجدة الأمريكية بعيد ميلادها على نشر الفيديوهات عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ حضرت العرض الأول لفيلم “سبايدرمان” الجديد بإطلالة لافتة ارتدت خلالها قميصًا يحمل رسمة بيكيني.

كما خاضت قبل أشهر تجربة “التزلج على الجمهور” خلال حفل موسيقي في ولاية تكساس، في مغامرة جريئة منحتها رقمًا قياسيًا في موسوعة غينيس باعتبارها أكبر شخص سنًا يخوض هذا التحدي.

وُلدت بولين كانا في ولاية أوهايو في الأول من أغسطس عام 1926، وتعيش حاليًا في مدينة كولومبوس برفقة حفيدها روس سميث، البالغ من العمر 33 عامًا، الذي يتولى تصوير مقاطعها الكوميدية ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث نجحت في جذب عشرات الملايين من المتابعين حول العالم.

ورغم بلوغها عامها المئة، لا تزال بولين تعتمد على نفسها داخل منزلها، وتتحرك بشكل مستقل وتصعد السلالم، بعدما تجاوزت تجربة صحية صعبة عندما أصيبت بسرطان القولون في عمر 96 عامًا، قبل أن تنجح في العلاج والتعافي.

وقال حفيدها روس سميث في مناسبة عيد ميلادها المئة: “لم يفت الأوان أبدًا لتعيش حياتك على أكمل وجه، وجدتي خير دليل على ذلك”.

وتحوّلت بولين كانا إلى نموذج مختلف لكبار السن على منصات التواصل، بعدما جمعت بين روح المغامرة والحضور الرقمي، لتصبح قصتها مصدر إلهام لمتابعين من مختلف الأعمار.