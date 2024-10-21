بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي يحرق المستشفى الإندونيسي شمال غزة

أقدمت قوات الجيش الإسرائيلي على إحراق المستشفى الإندونيسي في شمال غزة.

وذكرت وسائل إعلامية، أن “الجيش الإسرائيلي أحرق الطابقين الثالث والرابع من مستشفى الإندونيسي بعد إحراق المدارس في محيط المستشفى وإفراغها من النازحين شمال القطاع”، مشيرة “إلى أن قوات الجيش قامت أيضا باعتقال عدد من النازحين”.

هذا وتواصل القوات الإسرائيلية لليوم الـ17 على التوالي قصف وحصار شمال قطاع غزة، وخاصة مخيم جباليا، بالإضافة إلى عمليات نسف المنازل.

واستشهد أكثر من 64 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم 51 منهم شمالي القطاع، فيما ارتفع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع إلى 42603 قتيلاو99795 جريحاً.