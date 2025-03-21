بالفيديو.. الجيش السوداني يسيطر على «القصر الرئاسي» في الخرطوم

بعد معارك شرسة وأصوات انفجارات مدوية، إثر هجوم شنه الجيش السوداني على قوات الدعم السريع، “بسط الجيش سيطرته الكاملة على القصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم”، وفق ما أفادت به مصادر ميدانية.

وأشارت المصادر، اليوم الجمعة، إلى أن “الجيش السوداني يعمل على “مطاردة العدو داخل السوق العربي بوسط الخرطوم”، فيما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي الخبر مرفقا بعدة صور وفيديو قصير لقيادي بالجيش السوداني من داخل القصر الجمهوري.

وأمس الخميس، “شهدت منطقة القصر الرئاسي معارك شرسة وأصوات انفجارات مدوية، وذكرت تقارير صحفية أن القوات المسلحة السودانية تمكنت من السيطرة الكاملة على المدخل الجنوبي لجسر المك نمر، مما يعزز سيطرتها على الجسر من جهتي بحري والخرطوم. كما استعاد الجيش السيطرة على مبنى العمارة الكويتية ونادي الزوارق، بالإضافة إلى برجي التضامن والمشرق وعدد من المباني العالية التي تطل على الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي”.

وتأتي هذه التطورات الميدانية المتسارعة بعيد إعلان الجيش السوداني أنه “بدأ المرحلة الأخيرة من القضاء على قوات الدعم السريع”.

ومنذ بداية الشهر الماضي، “تمكن الجيش السوداني من استعادة العديد من المناطق الحيوية في العاصمة الخرطوم، بينما لا تزال بعض المناطق تحت سيطرة “قوات الدعم السريع”، بما في ذلك الوزارات الرئيسية وبنك السودان المركزي”.

وكانت القوات المسلحة السودانية أعلنت الأربعاء، “القضاء على قائد قوة وعناصر في قوات الدعم السريع، حاولوا التسلل الي داخل مدينة الفاشر”.

وخلال الأشهر الماضية، “احتدمت الاشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش في الخرطوم بعدما استعاد الأخير السيطرة على عدد من المناطق التي كان قد خسرها في بداية الحرب”.

وأسفرت الحرب التي اندلعت في أبريل 2023، “عن مقتل عشرات الآلاف وتهجير قرابة 12 مليون شخص، كما تسببت في أزمة مجاعة”.

[الفيديوهان]، (على اليمين،جسر المك نمر من ناحية الخرطوم)، (على اليسار ،المقطع، بعد السيطرة على العمارة الكويتية، القوات على بعد أمتار قليلة من القصر.)

[] تتواصل العمليات بمحيط القصر الجمهورى، القوات المسلحة والمساندة، بعد سيطرتها منذ عدة أسابيع على جسر المك نمر من ناحية بحرى،… pic.twitter.com/xoJ6ezNXnj — أحمد البلال الطيب (@ahmed_albalal) March 20, 2025

الجيش السوداني داخل مباني القصر الرئاسي بالعاصمة السودانية الخرطوم #السودان #نبأ_السودان pic.twitter.com/oVtLilD4us — نبأ السودان – Sudan Nabaa (@sudannabaa) March 21, 2025

عاااااااجل الآن

الجيش السوداني يبسط سيطرته الكاملة على القصر الجمهوري بالعاصمة #الخرطوم وتأكيد رسمياً من غرفة السيطرة.

مبرووووك يا شعب السودان الحبيب ✌️✌️✌️

الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولا عزاء لدويلة الشر.. #القصر_الجمهوري #السودان pic.twitter.com/PuKlrSG1MM — 🇾🇪يمني أصيل من أرض العوالق🇾🇪 (@Yamene11) March 21, 2025