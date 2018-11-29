عربي ودولي

بالفيديو.. الجيش المصري يستعرض أحدث أسلحته

عين ليبيا | آخر تحديث: 29 نوفمبر 2018 - 20:56
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الجيش المصري
منظومة الدفاع الروسية “إس-400” من ضمن الأسلحة التي استعرضها الجيش المصري

نشر الجيش المصري عبر المتحدث باسمه العقيد أركان حرب “تامر الرفاعي” فيديو خاصاً بمعرض الأسلحة الدولي “إيديكس-2018″، حيث ظهرت فيه مجموعة من الأسلحة الروسية المتطورة.

وظهر في الفيديو الذي أطلقه الجيش المصري، منظومة الدفاع الروسية “إس-400″، ومقاتلات سوخوي “تي-50″، ومروحيات “كا-52” (التمساح)، بالإضافة إلى السفينة الحربية البرمائية “زوبر” المحمولة على وسادة هوائية.

ووفقا للفيديو، سيتم الكشف عن أقوى المنظومات الدفاعية على مستوى العالم، في المعرض المصري الأول للسلاح الذي سيعقد في الفترة من 3-5 ديسمير المقبل.

EDEX 2018

EDEX 2018Egypt Defence Expo – EDEX

Gepostet von ‎الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة‎ am Mittwoch, 28. November 2018

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