بالفيديو.. «الحبيب الأمين» يُطالب بطرد «سلامة» ويصف حكومة الوفاق بالطراطير

طالب وزير الثقافة والمجتمع المدني الأسبق، وسفير ليبيا السابق لدى مالطا الحبيب الأمين، بمغادرة وطرد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، من ليبيا.

وفي مقابلة تلفزيونية عبر قناة “ليبيا الأحرار” تابعتها «عين ليبيا»، شن الأمين هجوماً لاذعاً على حكومة الوفاق الوطني ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ووصفها بالحكومة “البائسة” والمجلس “البائس”.

وطالب الأمين من رئيس المجلس الرئاسي إزالة من وصفها بـ”العصابة الفاسدة والبطانة المتواطئة” المتمثلة في مستشاريه وناصحيه وصناع القرار بمكتبه، الذين ورطوه في الأخطاء المرتكبة طيلة 4 سنوات.

وقال وزير الثقافة الأسبق، إن الشعب الليبي يريد روح فبراير ويتنفسها، ويرفض العسكرة وحفتر، ويحتقر غسان سلامة الذي يخشاه المسؤولين في المجلس الرئاسي للبقاء في مناصبهم، ولأنه هو الوصي عليهم والذي يديرهم ويخشون منه أن يقدم تقارير سلبية عن أدائهم حتى لا يبقوا في مناصبهم، ولهذا يهرول الجميع ويبتسم له، وهو شيطان الأزمة الليبية، حسب وصفه.

وناشد الأمين الشعب الليبي بالزحف على مكتب المبعوث الأممي وإزالته من ليبيا، وتحداه أن لا يكون خائن وعميل ومدسوس على الأزمة الليبية، ومدفوع الأجر.

وأضاف مخاطباً فائز السراج:

“ماذا ينقصك انت لكي تقف أسد مع الأسود؟ ماذا ينقصك من الحجة والبيان واللغة والسياسة الوطنية أن تدافع عن بلدك، وتنقش اسمك في التاريخ؟.”

كما اتهم الحبيب الأمين إيطاليا بأنها خائنة وضحكت على المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق، داعياً ثوار الزاوية للزحف على مليتة وقفل الغاز عن إيطاليا.

وطالب أيضاً بإنشاء كيان يمثل أحرار فبراير يخاطب العالم ويكون بمستوى حركة تحرير، وفق قوله.

وطالب أيضاً من حكومة الوفاق قطع العلاقات الدبلوماسية الداعمة لعدوان حفتر على العاصمة طرابلس.

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