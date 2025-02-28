بالفيديو.. الحرائق مستمرة في الأصابعة والأضرار تطال عشرات المنازل الجديدة

تتواصل أزمة الحرائق في مدينة الأصابعة، حيث شهدت البلدية حرائق في عدد من المنازل، دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء اندلاعها حتى الآن.

وأكد عميد البلدية، عماد المقطوف، أن “عدد المنازل المتضررة جراء هذه الحرائق ارتفع إلى 110 منازل، مشيرا إلى أن السلطات المحلية تواصل جهودها لحصر الخسائر والتعامل مع تداعيات الحادث”.

وفي محاولة لكشف ملابسات الحرائق، أعلنت هيئة السلامة الوطنية في طرابلس عن “إرسال فريق متخصص إلى المدينة لإجراء مسح بيئي تقني، يهدف إلى الكشف عن أي غازات قد تكون سببا في اشتعال النيران”.