بالفيديو.. الخبير الهولندي الشهير يُحذّر من زلزال قوي ويُحدد تاريخه

حذر خبير الزلازل الهولندي المثير للجدل فرانك هوغربيتس، من “احتمال حدوث زلزال قد يصل إلى 7 درجات على مقياس ريختر خلال الأيام القليلة القادمة”.

وبحسب مركز الهيئة البحثية التي يرأسها “SSGEOS”، قال خبير الزلازل: “سيكون ذلك الزلزال في الثالث أو الرابع من نوفمبر تقريبا”، مضيفا: “ستكون لدينا اقترانات كوكبية، هندسة حرجة، لأن الأرض ستكون بين الزهرة والمشتري كما سيكون لدينا أيضا هندسة قمرية مهمة”.

وقال “وسيتبع ذلك هندسة الزاوية القائمة مع كوكب الزهرة وعطارد والمشتري، سيكون لدينا بعض الأشكال الهندسية ذات الزاوية القائمة التي تتضمن كوكب الزهرة، وهو أمر نادر جدا في الأيام المقبلة”، مضيفا: “ثم لدينا عطارد والزهرة وزحل أيضا في اقتران، كل هذا يحدث قبل ظهور القمر الجديد في الأول من نوفمبر”.

وأضاف: “يمكننا أن نرى القمر يتحرك عكس اتجاه عقارب الساعة وهو القمر الجديد تقريبا، والأهم من ذلك أننا نرى الهندسة الحرجة التي تشمل القمر والزهرة والمشتري، وليس هناك سوى عدة ساعات بينهما، ونتيجة لذلك يمكننا أن نرى زلزالا أعلى بقوة 6، وربما بقوة 7 درجات على مقياس ريختر في غضون يومين تقريبا وسيكون ذلك في الثالث والرابع من نوفمبر تقريبا”، وقال: “لن أتفاجأ إذا وصل ذلك إلى أعلى من 6 إلى 7 درجات”.