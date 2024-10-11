«الدبيبة» يؤدّي صلاة الجمعة رفقة الرئيس الموريتاني

أدّى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، صلاة الجمعة في مسجد الدعوة الإسلامية بطرابلس، رفقة رئيس الاتحاد الإفريقي والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.

هذا وكان استقبل الدبيبة، وفدا إفريقيا رفيع المستوى برئاسة رئيس جمهورية موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني، وقال: “إن زيارتكم اليوم تمثّل رسالة دعم قوية لدولة ليبيا في هذا الوقت الحاسم، حيث يدخل المشهد السياسي الليبي مرحلة جديدة بعد البدء باتخاذ الخطوات الحاسمة لحلّ العقبات التي قيّدت المشهد السياسي لسنوات”.