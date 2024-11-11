بالفيديو.. «الدبيبة» يتابع سير الحملة الوطنية للتطعيمات

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، في زيارة ميدانية، سير الحملة الوطنية للتطعيمات للأطفال مواليد 2019-2024.

ودعا الدبيبة، “رئيس مركز مكافحة الأمراض إلى تمديد حملة التطعيم ضد شلل الأطفال والحصبة الألمانية”، وأكد “أن مكافآت الأطقم الطبية المشاركة فيها ستدفع لهم”.

وفي وقت سابق، قدم المركز الوطني لمكافحة الأمراض إحصائية اليوم الثاني، أمس الأحد، من الحملة الوطنية للتطعيمات لعام 2024 التي انطلقت السبت، وتشمل جميع أنحاء البلاد.

وأوضح المركز أنه “بلغ إجمالي عدد المطعمين بطعم شلل الأطفال 82,324 طفل، كما بلغ إجمالي عدد المطعمين بطعم الحصبة والحصبة الألمانية 67,340 طفل ، وكانت نسبة العمل بالبلديات 100%.

وأضاف البيان أن إجمالي عدد الأطفال المطعمين حتى الآن بلغ 168,426 طفل وطفلة.

هذا “ومن المقرر أن تنتهي الحملة الخميس المقبل، في 722 مرفقا صحيا بجميع أنحاء البلاد”.

#الآن | رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة، يتابع في زيارة ميدانية، سير الحملة الوطنية للتطعيمات للأطفال مواليد 2019-2024. #حكومتنا #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في الاثنين، ١١ نوفمبر ٢٠٢٤