بالفيديو.. «الدبيبة» يجري زيارة ميدانية لموقع منطقة الأبراج

أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، رفقة رئيس وأعضاء الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية، زيارة ميدانية لمتابعة أعمال تهيئة وتجهيز موقع منطقة الأبراج، والتي تأتي ضمن خطة عودة الحياة.

وأكد الدبيبة خلال الزيارة على “ضرورة تنفيذ المشروع بمواصفات عالية، مع التركيز على سرعة الإنجاز ودقة التنفيذ، لضمان تقديم خدمات فعّالة وآمنة للمواطنين”.

وبحسب منصة حكومتنا، “شدد على أهمية أن يتم المشروع وفق أفضل المعايير الهندسية، بما يضمن الاستفادة القصوى من المنطقة وتحسين المشهد الحضري لمدينة طرابلس”.

هذا وباشرت شركة الخدمات العامة طرابلس أعمال تهيئة الموقع، حيث اطلعت إدارة الشركة الدبيبة على خرائط توضيحية للأعمال التي ستنجز في الموقع، وتهدف هذه الأعمال إلى تحويل المنطقة إلى مساحة خضراء متطورة، بالإضافة إلى إنشاء موقف للسيارات، ومقاهي، وممشى بحري، مما يسهم في تحسين البنية التحتية وتوفير مرافق جديدة لخدمة المواطنين.

يذكر أن أعمال تهيئة وتجهيز مواقع منطقة الأبراج بمدينة طرابلس، تهدف إلى تحويل المنطقة إلى مساحة خضراء متطورة، بالإضافة إلى إنشاء موقف للسيارات، ومقاهي، وممشى بحري، مما يسهم في تحسين البنية التحتية وتوفير مرافق جديدة لخدمة المواطنين.

رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة، رفقة رئيس وأعضاء الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية، يجري زيارة ميدانية لمتابعة أعمال تهيئة وتجهيز موقع منطقة الأبراج. #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية‏ في السبت، ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤