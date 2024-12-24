بالفيديو.. «الدبيبة» يحضر احتفالية الذكرى 73 لعيد الاستقلال

شهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، احتفالية الذكرى الـ 73 لعيد استقلال ليبيا، التي تقام ضمن أيام طرابلس الإعلامية، بمجمع قاعات غابة النصر في طرابلس.

ودعا الدبيبة، خلال كلمته في احتفالية الذكرى 73 لاستقلال ليبيا، “إلى اعتماد دستور ينهي المراحل الانتقالية وينظم الحياة السياسية، وعدم تغييب إرادة الشعب، ويشدد على ضرورة طرح الدستور للاستفتاء”.

#مباشر | رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، يشهد احتفالية الذكرى الـ 73 لعيد استقلال #ليبيا، التي تقام ضمن #أيام_طرابلس_الإعلامية، بمجمع قاعات غابة النصر بـ #طرابلس. #حكومتنا #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية تم النشر بواسطة ‏Abdulhamid Aldabaiba- عبدالحميد الدبيبة‏ في الثلاثاء، ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤

والتقى الدبيبة، أحفاد أعضاء لجنة الستين لإعداد الدستور الليبي في عام 1951، على هامش الاحتفالية.

وأكد الدبيبة، أن “ليبيا انتزعت استقلالها ولم يُمنح لها من أحد، وهو ما يعد في ذلك الوقت جهادا بحد ذاته، وأن الآباء والأجداد قاوموا الاستعمار، ولا بد من الافتخار بما حققوه لتنال ليبيا استقلالها”.

التقى رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة، مساء اليوم الثلاثاء، أحفاد أعضاء لجنة الستين لإعداد الدستور الليبي في عام 1951،… تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في الثلاثاء، ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤

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