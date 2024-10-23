بالفيديو.. «الدبيبة» يحضر احتفالية الذكرى الـ13 لعيد التحرير

شهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، في مدينة مصراتة، احتفالية الذكرى الـ13 لعيد التحرير، والتي ينظمها الجهاز الوطني للقوى المساندة.

وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد الدبيبة، أن “الحكومة بدأت في اتخاذ خطوات قوية لإزالة العوائق التي تعرقل استقرار البلاد، مشددًا على التزامها بتمكين جميع الليبيين من ممارسة حقوقهم في التعبير والاختيار، سواء في الانتخابات أو في قراراتهم الوطنية”.

واضاف أنه لن “يُسمح بعودة حكم العسكر أو حكم الفرد إلى ليبيا، مؤكداً أن التضحيات التي قدمها الليبيون من أجل الحرية لن تذهب سدى، موضحا أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل بحزم لمواجهة من يحاول تعطيل مسار الاستقرار والحرية”.

هذا وشهدت فعاليات الاحتفال فقرات للشعر الشعبي، وعروضا للفروسية، بحضور كبير من مختلف المدن والمناطق.

#الآن | رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة، يشهد في مدينة #مصراتة، احتفالية الذكرى الثالثة عشرة لعيد التحرير، والتي ينظمها الجهاز الوطني للقوى المساندة. #حكومتنا #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في الأربعاء، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤