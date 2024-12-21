بالفيديو.. «الدبيبة» يحضر افتتاح مؤتمر «قادة الاستخبارات العسكرية لدول جوار ليبيا»

شهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، فعاليات افتتاح المؤتمر الأول لقادة الاستخبارات العسكرية، لدول جوار ليبيا، المنعقد بالعاصمة طرابلس.

وقال الدبيبة: “المؤتمر يعكس الوعي بالتحديات الأمنية المشتركة، مثل الإرهاب وشبكات التهريب”.

واضاف: “ليبيا تواجه تحديات أمنية كبيرة وتسعى لاستعادة الأمن والاستقرار، ونرفض تحويل ليبيا إلى ساحة لتصفية الحسابات أو ملاذ للخارجين عن القانون”.

وقال: “ليبيا دولة ذات سيادة تعمل على حماية مصالحها الوطنية، والمؤتمر يمثل خطوة لتعزيز الشراكة والتنسيق الإقليمي لمواجهة التهديدات”.

وأضاف الدبيبة: “لن نتساهل مع أي جهة تسعى إلى زعزعة أمن المنطقة”.