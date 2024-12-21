بالفيديو.. «الدبيبة» يحضر افتتاح مؤتمر «قادة الاستخبارات العسكرية لدول جوار ليبيا»

عين ليبيا | نُشر: السبت، 21 ديسمبر 2024 - 11:17 | آخر تحديث: 21 ديسمبر 2024 - 12:34 نُشر: السبت، 21 ديسمبر 2024 - 11:17
ليبيا
انعقاد المؤتمر في طرابلس

شهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، فعاليات افتتاح المؤتمر الأول لقادة الاستخبارات العسكرية، لدول جوار ليبيا، المنعقد بالعاصمة طرابلس.

وقال الدبيبة: “المؤتمر يعكس الوعي بالتحديات الأمنية المشتركة، مثل الإرهاب وشبكات التهريب”.

واضاف: “ليبيا تواجه تحديات أمنية كبيرة وتسعى لاستعادة الأمن والاستقرار، ونرفض تحويل ليبيا إلى ساحة لتصفية الحسابات أو ملاذ للخارجين عن القانون”.

وقال: “ليبيا دولة ذات سيادة تعمل على حماية مصالحها الوطنية، والمؤتمر يمثل خطوة لتعزيز الشراكة والتنسيق الإقليمي لمواجهة التهديدات”.

وأضاف الدبيبة: “لن نتساهل مع أي جهة تسعى إلى زعزعة أمن المنطقة”.

تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية‏ في السبت، ٢١ ديسمبر ٢٠٢٤

آخر تحديث: 21 ديسمبر 2024 - 12:34
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