بالفيديو.. «الدبيبة» يحضر الحفل الختامي لجائزة «حفظ القرآن»

حضر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، حفل ختام الدورة العاشرة لجائزة ليبيا الدولية لحفظ القرآن الكريم بعد 10 سنوات من الانقطاع.

وأكد الدبيبة، “ترحيبه بضيوف ليبيا الذين قدموا من 60 دولة إسلامية مشاركة في هذا الحدث الهام”، كما عبر عن “امتننه وتقدصره لكل القائمين على هذه الجائزة”.

رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، يحضر حفل ختام الدورة العاشرة لجائزة ليبيا الدولية لحفظ القرآن الكريم بعد 10 سنوات من الانقطاع. #حكومتنا #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في الاثنين، ١٥ يوليو ٢٠٢٤