بالفيديو.. «الدبيبة» يحضر الحفل الختامي لجائزة «حفظ القرآن»

عين ليبيا | نُشر: الثلاثاء، 16 يوليو 2024 - 08:45 نُشر: الثلاثاء، 16 يوليو 2024 - 08:45
ليبيا
المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية
"الدبيبة" يرحب بضيوف ليبيا القادمين من 60 دولة إسلامية

حضر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، حفل ختام الدورة العاشرة لجائزة ليبيا الدولية لحفظ القرآن الكريم بعد 10 سنوات من الانقطاع.

وأكد الدبيبة، “ترحيبه بضيوف ليبيا الذين قدموا من 60 دولة إسلامية مشاركة في هذا الحدث الهام”، كما عبر عن “امتننه وتقدصره لكل القائمين على هذه الجائزة”.

رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، يحضر حفل ختام الدورة العاشرة لجائزة ليبيا الدولية لحفظ القرآن الكريم بعد 10 سنوات من الانقطاع. #حكومتنا #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية

تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في الاثنين، ١٥ يوليو ٢٠٢٤
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